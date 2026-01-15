基隆水管爆裂！7區域23小時沒水用 影響4.6萬戶

基隆市停水、減壓範圍。（圖／翻攝台水）





基隆市安樂區麥金路今（15）日下午驚傳自來水輸水幹管爆裂事故，基隆市多地區緊急停水23小時，受影響戶數合計約4.6萬戶，範圍幾乎涵蓋大半個基隆市。

台水指出，發生漏水的管線為口徑達1000毫米的混凝土主幹管，屬於基隆市最重要的供水命脈之一，主要負責將新山淨水場處理後的自來水輸送至市區各地。事故發生後，為避免水量持續流失，已緊急關閉上游閥門，並調派重型機具及搶修人員進駐麥金路現場展開修復作業。

根據台水公告，停水與減壓措施自今日下午5時起實施，預計至16日下午4時才能逐步恢復供水，停水時間約23小時。其中，完全停水戶數約2萬6千戶，另有約2萬戶面臨水壓降低。停水重點區域包含安樂區多處路段，仁愛區仁一路、仁二路周邊，中正區中正路、義一路等主要幹道，另中山區、信義區、七堵區部分街道也受到影響。

廣告 廣告

台水表示，已派員在現場指揮調度，並力求縮短搶修時間，同時提醒民眾提早儲水因應。台水也指出，復水時需進行排氣與排汙程序，高地或管線末端用戶可能較晚恢復供水，請民眾耐心等候。至於管線爆裂原因，初步研判與管線老化或地層變動有關，後續將檢討老舊幹管汰換計畫，以降低類似事件再度發生的風險。

更多東森新聞報導

1月下旬好運報到！4生肖財運升溫 事業突圍

才從中國回來！台中11歲女童買包子 大叫一聲突離世

小鳥吃吐司爆倒閉、欠薪 負責人林致兵發聲明致歉

