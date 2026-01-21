基隆水管破影響半數家戶用水 今再現新漏水處

交警一前一後指揮交通，馬路中間停放著台水公司的維修車輛，因為出現凹陷，水不斷冒出，工作人員拿「檢漏儀」持續掃描，一旁兩點相關儀也已經設置好，希望精準抓漏。

工作人員說：「它聲音往兩邊發散，計算出它的時間差，可以計算出它真正漏水位置。」

其實早在幾天前，麥金路就發生嚴重自來水幹管爆裂，影響全市近半數家戶用水，但市府認為，水公司沒有盡早通知，造成居民不便。21日這處新爆管處，水公司表示若要停水，一定提早通知，目前希望採取不停水施工。

台水公司第一區管理處副處長魏金龍表示，「沒有管線擠在一起的話，我們就大概會採不停水的施工方式來施工，如果用停水施工的方式的話，我們就會採計畫型，先預通知民眾先儲水利用，我們再來施工。」

短短幾天自來水相繼爆管，水公司表示，重車輾壓與管路老舊可能是原因；工務處則指出，其實市內管線有些可能超過50年，水公司已承諾協助更換。

基隆市工務處長簡翊哲指出，「水公司預計在基隆投注14億左右的經費來做改善，重點改善區域是漏水嚴重的區域，破管嚴重的地方，我們也會主動要求水公司進行汰換。」

開發較早的基隆市，是全台自來水普及率次高的縣市，但由於丘陵地形，許多用戶的自來水必須加壓提供。工務處表示，在頻繁的加壓減壓下，管路容易破損，目前除了增設評估高地配水池，也希望破管嚴重的地區能優先汰換。