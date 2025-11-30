基隆水管遭汙染 經濟部：台水已啟動補償機制

記者郭曉蓓／臺北報導

針對近期發生基隆水管遭汙染事件，經濟部長龔明鑫今（1）日表示，供水狀況經過數日已獲改善，異味問題已逐步控制；若仍有殘留情形，民眾可直接向台水公司反映協助處理。台水公司已啟動補償機制；由於台水在此事件中也是受害者，呼籲基隆市政府與檢調盡速查明污染源頭。

基隆河八堵抽水站附近河面上月27日發現油汙污染事件，基隆市5區、新北市1區超過15萬戶的民生用水大受影響，有用戶反映家中自來水飄出刺鼻汽油味，台灣自來水公司第一區管理處已立即啟動緊急應變措施，停止抽取基隆河原水，並切換新山水庫水源供應，執行大規模管網排水以及全面水質檢測。台水28日正式報案，希望司法機關盡速查明肇事者，並強調污染公共水源情節重大，應依法嚴懲。

對於近期發生的基隆水管汙染事件，龔明鑫表示，台水公司在第一時間依標準程序處理，經過幾天的努力，問題已漸漸解決。若仍有殘留，台水公司已啟動補償機制，內容包括包含水費減免3度；若民眾自行清洗水塔，加碼減免2度；如委外清洗水塔，台水公司將憑證核銷相關費用。

龔明鑫強調，臺水公司自己也是受害者之一。由於水源受到汙染，該河流是屬於縣市管轄的河川，呼籲需請求市政府與檢調盡快查明汙染的確切原因。