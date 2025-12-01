基隆水變味！校園今停用自來水 水車急送進校煮午餐、學生喝礦泉水應急

生活中心／綜合報導

自來水公司八堵抽水站因取用遭油汙汙染的基隆河水，導致自來水有異味，引發民怨。圖為管網排水及取水樣檢驗。（圖／水公司第1區管理處提供）

基隆河驚傳油汙事件，自來水公司因抽取到受污染原水，導致部分民眾家中打開水龍頭就聞到異味，引發安全疑慮。基隆市府不敢大意，各校今（1）日全面停用自來水，改用水車供應煮午餐，學生喝水則一律改發礦泉水，校內飲水機也全數暫停。

事發地點位於自來水公司八堵抽水站，平時從基隆河取水，經過混凝、沉澱、過濾、消毒等程序後供應民生用水。日前基隆河遭油汙污染，導致基隆市及新北汐止部分地區出現「水有異味」的狀況，居民怨聲連連。

基隆市府11月30日深夜緊急召開應變會議。市長謝國樑表示，校園用水安全至關重要，今日起所有學校先全面停用自來水，煮飯用水由水車補給，飲用則統一改發礦泉水，相關費用由教育處及兒少處協助吸收。

因應突發狀況，建德國小等設有中央廚房的學校也緊急調整作業流程，在市府協調下，水公司派出水車進校供水，校方動員改善接水流程並增加儲水措施，確保午餐不受影響。

外界關注「為何會抽到油汙水？」謝國樑指出，環保局檢查後發現，八堵抽水站其中一台水面油膜偵測器故障，是否因此錯失警訊、導致事件擴大，還需由水公司說明。

自來水公司第一區管理處副處長陳昭賢今表示，八堵抽水站共有兩台油膜偵測器，其中一台故障、另一台運作正常。這類設備透過光線反射來偵測水面是否有浮油，但本次油汙多已溶於水中，加上事發在清晨、光線昏暗，因此未能即時偵測。

陳昭賢說，水公司人員是在11月27日清晨6點以「聞味道」察覺異常，立刻採取應變措施。推估油汙是在凌晨流入，浮油量少才未被設備捕捉。他也提到，若未來有能偵測水中油汙的新型設備，水公司將會評估採購。

他強調，偵測器並非完全失效，而是當時油汙狀況難以感應；目前供水雖有異味，但水質並無安全問題。至於民眾關心的「水塔清洗補償」，水公司也預告後續會公布完整方案。初步確定的是：

自行清洗水塔者：可申請水費減免兩度

由廠商清洗者：需備妥收據或發票及清洗前後照片，屆時可依通知時間與地點申請補償

水公司強調，細節將於近日公布，呼籲民眾耐心等候最新公告。

自來水公司八堵抽水站因取用遭油汙汙染的基隆河水，導致自來水有異味，引發民怨。圖為社區配水池勘查及嗅聞。（圖／水公司第1區管理處提供）

自來水公司八堵抽水站因取用遭油汙汙染的基隆河水，導致自來水有異味，引發民怨。圖為淨水場水質採樣。（圖／水公司第1區管理處提供）

