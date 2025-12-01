基隆水連日異味 謝國樑認人為因素較大：持續追上游

基隆市 / 綜合報導

基隆市民近日反應，自來水出現「汽油味」，市長謝國樑昨(30)日再次召開會議，強調已經啟動最高規格應變機制，要求台灣自來水公司與市府團隊加速檢測、補救，盡快恢復正常供水品質。

謝國樑也指出，台水明確違反「飲用水管理條例」，最快今(1)日就會進行第一波裁罰；目前雖然水質檢測合格，市民反應還是有異味，市府也要求自來水公司增加水車支援，也請學校暫時先使用礦泉水，費用會由教育處和兒少處全力協助，守護學校的用水安全。

基隆市長謝國樑說：「截至目前為止，沒有發現人為傾倒的足跡，不過剛剛和台水公司討論，尤其他們有一些專業的水專家，包括廠長，他們也認為人為因素還是會比較大，繼續針對沿線，上游，是不是有可能在這幾天，有一些異常的行動和一些狀況來釐清。」

