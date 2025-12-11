基隆汐止油污危機解除？八堵抽水站今早重啟 台水曝「兩階段」復水計畫

八堵抽水站今早重啟先採日間運轉，基隆汐止逾十萬戶用水危機解除。 圖：經濟部／提供

[Newtalk新聞] 歷經上個月的油污浩劫，基隆與汐止地區逾10萬戶居民的用水危機終於解除。經第三方公正單位驗證水質合格後，八堵抽水站已於今日上午8時正式重啟。台水公司第一區管理處採取謹慎的「日間運轉」策略，晚間將暫停作業，待連續觀察2天確認安全無虞，才會全面恢復全日供水。

為消除民眾對飲用水安全的疑慮，台水公司今日直接派遣水質檢驗車進駐八堵抽水站，並針對疑似污染源頭「碇內大排」匯流口及其上下游共4個關鍵點位執行複抽快篩。台水公司第一區管理處指出，經過連續多日嚴密監控，現場已無任何油氣異味，且第三方複檢數據顯示，所有檢測項目均符合「飲用水水源水質標準」，確認水源已恢復潔淨。

在防範監測機制方面，八堵抽水站現有的自動監測儀器與水面油膜監測儀將維持24小時運作，一旦數值異常便會立即發出警示，通知人員緊急應變。台水公司表示，為了進一步提升防護網，今日下午將召開技術會勘，研議是否引進更先進的「水中油監測儀」，透過科技升級來強化對油污的把關能力。

針對外部污染源的管控，基隆市政府工務處將與自來水公司展開聯合行動，鎖定基隆河八堵抽水站上下游列管的18家事業單位進行高強度稽查。雙方將透過加強巡查密度，嚴格監控可能的污染排放，確保類似事件不再重演，保障大基隆地區的用水權益。

