基隆汐止「油味自來水」影響15萬戶！ 基市府追到可疑車輛

基隆河近日遭受油污污染，導致基隆市及新北汐止地區的自來水出現明顯的油味，影響超過15萬戶居民的生活，甚至影響多所學校，無法正常供應水。對此，基隆市政府於2日公布案情最新進度。

基隆河近日遭受油污污染，導致基隆市及新北汐止地區的自來水出現明顯的油味，影響超過15萬戶居民的生活，甚至影響多所學校，無法正常供應水。（圖／基隆市政府提供）

基隆市政府表示，經調查發現多輛可疑車輛，並正針對這些車輛及沿岸可能排放廢油的工廠進行清查與採樣比對。環保局長馬仲豪指出，初步檢測顯示污染物疑似為柴油碎片，目前仍在進一步確認污染來源。

基隆河近日遭受油污污染，導致基隆市及新北汐止地區的自來水出現明顯的油味，影響超過15萬戶居民的生活，甚至影響多所學校，無法正常供應水。（圖／基隆市政府提供）

基隆市長謝國樑在記者會上透露，台灣自來水公司因未能及時處理此事件，已依《飲用水管理條例》第六條之一開罰新台幣50萬元。雖然自來水公司聲稱檢測結果已無油污，但居民仍反映水中有異味，造成民眾對飲水安全的疑慮。

廣告 廣告

環保單位已經在水庫及淨水廠進行採樣，並強調將持續監控水質，確保居民用水安全。市府呼籲民眾暫時使用水車供水，並保持警覺，避免直接飲用自來水，直到確定水質無虞為止。

延伸閱讀

基隆自來水飄「汽油味」 基檢出手了：分案偵辦中

基隆自來水出現油味！ 市府開罰台水公司50萬元

基隆全市學校今停用自來水 學生喝礦泉水應急