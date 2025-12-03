基隆汐止15萬戶喝汙水「2公司違規挨罰」非禍首…謝國樑：元凶另有其人

社會中心／基隆報導

基隆河八堵抽水站原水造成基隆及新北市汐止逾15萬戶人家，3日環境部指出，聯合稽查小組查獲盛星動力公司（國光客運保修廠）及正方倉儲都違反水汙染重罰，並已報請基隆地檢署偵辦。不過，基隆市長謝國樑當天傍晚表示，初判2公司均非此次汙染的元兇，將持續追查汙染源頭。

基隆河八堵抽水站原水上個月27日遭不明油污汙染，造成基隆4區、新北汐止地區共15萬戶用水受影響，今日上午基隆市府與自來水公司前往碇內設前進指揮所，發現基隆河上的污染物呈現油狀、乳白化，尚未完全消散，並開挖水中淤泥追查禍首。

環保局說明，經前往「正方倉儲」稽查後，認定逕流廢水並沒有妥善處理，將依水汙染防治法裁處60萬元罰鍰；另外，盛星動力公司保修廠也涉有重大違規，該廠未設處理設施、未經許可排放廢水，且場內貯油設施未設防溢堤，目前已依水汙法告發並令停工。

然而，基隆市府與環境部比對後認為，其排出的乳白色泡沫與本次基隆河油污性質不同，無直接關聯。謝國樑3日傍晚指出，「正方倉儲」及「盛星動力公司」違法排放行為雖屬重大環境問題，但相關單位初步認定其排放量與受汙染型態並非造成此次事件的主因。

謝國樑強調，因涉及公共安全與民生用水，仍持續追查其他可能來源，目前所有資料均已移交地檢署進一步調查，強調「真正的汙染源一定要水落石出」，一旦查明汙染者，將依《水污染防治法》裁罰最高2000萬元並追究刑責。

