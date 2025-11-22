基隆污水下水道接管 議員要求輔導民眾與補助
〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市污水下水道接管率截至今年9月底達44.39%，是全台第5高、直轄市以外的縣市第一高，但議員質疑民眾未如期接管會開罰，要求市府也應比照其他縣市，提供接管輔導與補助。基隆市長謝國樑表示，將比照外縣市輔導民眾入戶接管，未來也不排除會提供補助。
由於基隆市開發較早，同時山坡地多、平地少，住宅密集，興建污水下水、家戶接管的難度較高。工務處指出，基隆市污水下水道工程共規劃5期工程，目前正在進行第3期工程，截至今年9月底，接管率已經達44.39%。
不過市議員吳驊珈指出，有民眾收到市府公文，指如果未如期接管將會開罰，她要求市府也應比照其他縣市，提供民眾接管工程輔導或補助。謝國樑表示，市府從未對此開罰，市府將會參考外縣市做法，輔導市民進行入戶接管。
工務處長簡翊哲表示，市府在施做污水管過程中，通常是主動協助民眾進行接管，其他則要視經費及工程進行狀況排程施工。但部分民眾有意自行接管，工務處會協助介入輔導。
目前市府污下水道工程進行第3期，在東岸廣場前、喜豬橋、愛三仁二路口都有污水管工程施工中，預估在明年度上半年可望完工貫通，屆時市中心區忠一路、孝二路等地的生活污就能進入東一污水截流站幹管，送到和平島污水處理場。其次在南河系統部分，則是進行樂利二街62巷的接管工程，完成後接管率可望提升1.416%。
此外，第4期工程的計畫，市府已經送交內政部國土署進行審查，預計將鎖定西定河上游地區。
