基隆污水接管3年破萬戶！進度超越原訂目標

基隆市長謝國樑上任後持續推動污水下水道管線接管，基市府27日指出，自民國112年起至114年止，市府已完成污水下水道接管共1萬71戶，3年內平均1年接管3357戶，高於108至111年的年均3155戶。基市府工務處長簡翊哲強調，市府克服萬難推動污水下水道工程進入市中心仁愛區，預計於115年上半年完成愛三路口、南榮幹線及田寮河幹線工程，後續將把中山區污水幹線銜接至污水處理廠，逐步完善全市污水處理系統。

針對基隆市污水下水道接管現況，基市府發言人呂謦煒、副發言人鍾明、工務處長簡翊哲以及交通處長陳耀川今日中午召開記者會，向市民說明工程推動現況與實際成果。

基隆市長謝國樑上任後持續推動污水下水道管線接管，基市府工務處長簡翊哲（右）、交通處長陳耀川（中）指出，自民國112年起至114年市府已完成污水下水道接管共1萬71戶，3年內平均1年接管3357戶，高於108至111年的年均3155戶。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

鍾明表示，市府自112年起推動污水下水道工程，截至114年全市總戶數為16萬8322戶，已完成接管戶數共1萬71戶。她強調，市府這3年內平均1年接管戶數為3357戶，高於過去108至111年的年均3155戶。

簡翊哲指出，原規畫市區管線計畫長度為3822公尺，截至114年已完成鋪設4375公尺，進度已超越原訂目標。陳耀川補充，早期因爲基隆市區施工環境複雜、道路條件受限，污水下水道接管工程一度停滯，自112年起，市府克服重重困難，開始推動污水下水道工程進入市中心仁愛區。

陳耀川表示，由於施工範圍多位於人口密集、交通繁忙的重要商圈，包括仁愛市場、東岸商場、仁三路廟口夜市、愛四路夜市、仁四路美食街、孝三路美食商圈及崁仔頂魚市等，市府在施工過程中特別以降低交通衝擊、提升施工效率為優先考量，務求將對市民生活的影響降至最低。

簡翊哲說明，市府預計於115年上半年完成愛三路口、南榮幹線及田寮河幹線工程，後續也將把中山區污水幹線銜接至污水處理廠，逐步完善全市污水處理系統。

呂謦煒強調，污水下水道工程雖屬看不見的建設，卻是城市進步與環境永續的重要指標。隨著工程深入市區，後續接管作業將更加細緻，推動難度也隨之提升，但市府仍將持續努力，在地下默默施工、在地上守護市民生活，讓河川更潔淨、城市更宜居。

