基隆污水案元凶抓到了! 廢油回收公司5人收押

社會中心／陳崇翰 基隆報導

基隆河爆發大規模污染，檢方抽絲剝繭，找到兇手了！暖暖區一間專門處理廢油的公司，疑似為了節省成本，涉嫌將收取的廢油污水，直接排放在基隆河上游大排，檢方發動搜索帶回游姓負責人等7人，訊後2人交保、5人被收押。而該間公司也被起底，過去十年就有6次被開罰紀錄。

一輛輛油罐車，停在基隆暖暖區一間鐵皮工廠裡，但通通被拉起封鎖線，原來這些車輛，涉及基隆河污染事件！檢調10號發動突擊搜索，帶回游姓負責人等7人。一早員工來上班，一臉詫異。

上個月底，基隆河爆發大規模污染事件，影響基隆、汐止地區超過18萬戶。11/27在八堵抽水站發現污染，沒想到，不到一個禮拜，又在暖暖區源遠路102巷旁大排發現污染，持續抽絲剝繭，找到兇手了！





源頭就是這間，藏身在貨櫃場裡面，專門處理廢油、廢棄物的公司，可以看到這裡有貨運業者、國光保養廠及貨櫃場，油罐車、大車進進出出，真的難以察覺。檢方調查，該公司從"台中港"收取的廢油汙水，本該付費經過處理，但疑似為了節省成本，竟直接裝在油罐車，偷偷排進源遠路102巷大排水溝。

至於國光客運保修廠"盛星動力"及正方倉儲，雖然不是主要元凶，但違規排放廢水，分別被裁罰100萬元和60萬元。而真正的元凶其實前科累累，近十年就有6次開罰紀錄。106年也曾發生類似事件，同樣在八堵抽水站發現油汙，但當年僅開罰5.5萬元。





經訊問，兩名員工五萬元交保，游姓負責人和4名員工共五人，收押禁見。僥倖心理偷排廢油，這一回可絕不輕饒。





