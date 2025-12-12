地方中心／綜合報導

基隆河爆發大規模污染，檢方抽絲剝繭，找到兇手了！暖暖區一間專門處理廢油、廢棄物的公司，疑似為了節省成本，涉嫌將收取的廢油污水，直接排放在基隆河上游大排，檢方發動搜索帶回游姓負責人等7人，訊後2名員工交保，另外5人則遭檢方聲押。而基隆市長謝國樑表示，將用最高強度，處罰真正的元兇！

一輛輛油罐車，停在基隆暖暖區一間鐵皮工廠裡，但通通拉起了封鎖線，原來這些車輛，涉及基隆河污染事件！工廠內部，機器、管線等也通通被封了起來，檢調10號發動突擊搜索，帶回游姓負責人等7人，其他員工一來上班，也不知所措員工表示，檢方前天，昨天有來。上個月底，基隆河爆發大規模污染事件，影響基隆、汐止地區超過18萬用戶，檢調會同警方、環保局等，11/27在八堵抽水站發現污染，沒想到，不到一個禮拜，又在暖暖區源遠路102巷旁大排發現污染，持續抽絲剝繭，找到兇手了！

基隆河爆發大規模污染，檢方抽絲剝繭找到兇手。（圖／民視新聞）

基隆地檢署主任檢察官黃聖表示，拘提7人約談1人到案，嫌違反廢棄物清理法第46、48條等罪犯罪情節重大。基隆市議員(民)鄭文婷表示，已經查獲三起廠商亂倒廢油。基隆市長謝國樑表示，會考慮用最高的強度，來處罰真正的元兇。市長怒轟這次事件影響太嚴重，將會嚴懲。至於該家公司，目前2名員工五萬元交保。游姓負責人和其他4名員工，則被檢方聲押禁見。

基隆污水案元凶抓到了! 廢油回收公司5人聲押.2人交保

原文出處：基隆污水案元凶抓到了! 廢油回收公司5人聲押.2人交保

