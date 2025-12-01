基隆河仍有汽油味！謝國樑怒「將揪出元凶」：啟動災準金賠償受害用戶

記者林意筑／基隆報導

基隆河近期受到油污染，約有10萬戶受影響。（圖／翻攝畫面）

基隆河近期受到油污染，使得許多基隆市及新北市汐止區用戶自來水有油味，約有10萬戶受影響。基隆市長謝國樑今（1）日表示，碇內抽水站附近依然可聞到汽油味，「這件事情根本都還沒結束」，強調這次自來水汙染事件已達災害程度，將動用災害準備金賠償受害的用戶，且將致力揪出污染案的元凶，不可以讓做這些事的人逍遙法外。

上個月27日，基隆河八堵抽水站人員巡查時，發現基隆河面上疑有油污，雖立即停止抽取，但仍有部分基隆地區民眾反映「自來水有刺鼻油味」，甚至漱口也被嗆到，導致新山淨水場供水的基隆超過10萬戶、新北市汐止超過5萬戶受影響，對此環保局於現場布設攔油索並向上游追查污染來源。

謝國樑表示，將動用災害準備金賠償受害的用戶。（圖／資料照）

謝國樑今日受訪時說明，油污染事件發生後，環境部的簡任技正前往碇內抽水站附近了解污染狀況，表示如果風吹來依然可聞到汽油味，「這件事情根本都還沒結束」，將致力把真兇揪出來，並透過此次經驗讓未來的用水能更安全、穩定。

謝國樑表示，這次自來水汙染事件已達災害程度，將動用災害準備金賠償受害的用戶。相關證據保全資訊、申請表格等資料，會透過區公所發到各里辦公室，供民眾索取使用。

