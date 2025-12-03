基隆河仍飄油花無法用！台水急調1萬噸水支援「可撐10天」

基隆、汐止地區水源緊張，基隆八堵抽水站原水汙染現場仍有油花，台灣自來水公司3日指出，現已全面停止取用河水、加強沿線巡查，將由新山淨水場調度1萬公噸水量支援，估可供水10天。

近日驚傳油汙汙染基隆河八堵抽水站附近原水，影響基隆、汐止共15萬用戶用水，基隆市環保局查出八堵水源區內的國光客運保修廠（盛星動力公司）未經許可排放廢水，加上未設處理設施、貯油設施未設防溢堤，已違反《水汙染防治法》第14條、第33條，當場由基市環保局依法告發，並令相關作業停工。

同時，基隆市長謝國樑2日晚間已赴碇內地區，實地勘查另1處疑似汙染源頭的源遠路102巷溝渠一帶，相關案件由基隆地檢署指揮偵辦。

台水公司、基隆市府3日前往疑似污染點位置進行清理作業，確保取水安全。（圖／台灣自來水公司提供）

台水公司3日表示，針對基隆河再次發現油汙狀況，目前已全面停止取用河水，並加強沿線巡查，但現場仍可見油花殘留，汙染狀況尚未完全排除。

台水公司提到，汙染事件發生後，改由西勢水庫全量供給暖暖淨水場，1天出水4.3萬公噸，西勢水庫尚餘水存量18.5萬公噸，同時每天監測海天進水1.7萬公噸。近期台水公司將再調度新山淨水場每天約1萬公噸水量，現階段尚可維持約10天供水，暫無影響供水的狀況發生。

汙染溯源與責任認定方面，由水汙染防治主管機關依法辦理，台水公司將持續加強監測及應變，確保民眾供水安全與穩定。

