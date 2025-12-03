基隆河八堵油污案 環境部揪污染源

▲基隆河因油汙影響水源無法取水，環境部聯合地方環保局稽查。（資料照／經濟部提供）

[NOWnews今日新聞] 近日基隆河八堵抽水站附近發生油污事件，引發基隆市民對自來水水質疑慮，環境部表示，除了立即動員環境管理署北區環境管理中心、水質保護司與基隆市環境保護局組成聯合稽查小組，迅速查獲上游疑似違規污染源，稽查人員於12月1日查獲水源區內盛星動力公司（國光客運保修廠）涉重大違規。該廠未設處理設施且未經許可排放廢水，環保局當場依法告發並令相關作業停工。此外，也已鎖定其他疑似污染源刻正蒐證中。

環境部今（3）日說明，基隆市長謝國樑及市議會議長童子瑋也先後聯繫環境部長彭啓明，請求專家及稽查協助。

環境部表示，與基隆市環保局合作，對八堵取水口高風險區域搜索，稽查人員鍥而不捨於12月1日查獲水源區內盛星動力公司（國光客運保修廠）涉重大違規。該廠未設處理設施且未經許可排放廢水，違反水污法第14條，且場內貯油設施未設防溢堤，違反同法第33條。由環保局當場依法告發並令相關作業停工。

另外，環境部已鎖定其他疑似污染源刻正蒐證中，後續將啟動環檢警平台偵辦追查污染源，絕不寬貸。

為避免類似事件影響供水，環境部於12月1日緊急召開「強化飲用水原水水質管理」會議，建議台水公司採行相關措施，包括阻絕油污防護機制： 提高例行巡查頻率，取水口常設更新「攔油索」及「吸油棉」雙重防護，維持攔污阻絕於取水口。

環境部指出，還有提升監測設備效能，即刻起要求操作人員每2小時原水嗅辨紀錄，以熱嗅檢測強化人為監控，儘速完成新型「水中油監測儀」佈設測試，重新評估現有油膜監測儀位置以有效預警。

環境部說，台水公司評估調整取水模式，如將原水先送新山水庫再進入淨水場，以緩衝穩定水源水質。

