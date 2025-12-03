基隆河再爆油汙汙染！台水公司急調「新山淨水廠」水源 僅能再供應10天

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

基隆市日前爆發自來水遭油汙汙染，使基隆及汐止地區民眾受影響，自來水飄散汽油味；然而基隆河今（3）日再次發現油污情形，台灣自來水公司表示，已全面停止取用河水並加強沿線巡查，目前現場仍可見油花殘留，顯示污染尚未完全排除。

台水公司說明，暖暖淨水場目前由西勢水庫全量供水，而台水公司將設法由新山淨水場調度每日支援約1萬噸水量，經評估整體調度支援後，現階段能維持約10日供水，暫無影響供水之情形。

台水公司表示，對於疑似污染點位進行清理作業，基隆市政府今日進場施作，有助於確保本公司取水安全；而有關污染溯源及責任認定，仍應由水污染防治主管機關依法辦理。

台水公司強調，將持續加強監測與應變，全力確保民眾供水安全與穩定。

