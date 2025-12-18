基隆河又有情況！驚見暖暖溪出現不明白色泡沫 台水公司再次停抽河水

台水公司表示，暖暖溪出現不明白色泡沫，已停抽基隆河水。翻攝台灣自來水公司第一區管理處-西勢水庫臉書



台水公司今（18）日表示，今天上午基隆暖暖溪水源橋下發現大量不明白色泡沫，台水公司獲報後啟動緊急應變機制，已預防性暫停抽取基隆河原水，以確保水源安全無虞。

台水公司表示，獲報後第一時間已立即指派人員趕赴現場，發現不明泡沫位置距離八堵抽水站上游約1.3公里之基隆河支流暖暖溪，所幸發現時泡沫尚未進入基隆河主流，為維護用水安全，已預防性停止抽取基隆河原水；並在現場取水口設三道防護措施，同時配合環保局共同處置。

基隆市環保局亦立即於水源橋下佈設攔油索及攔阻器材，防堵泡沫向抽水站下游擴散，而台水公司水質檢驗人員會同環保局同步採樣送驗，進行緊急檢驗分析，確保水源符合飲用水水源水質標準。

台水公司表示，目前八堵抽水站暫停取水，在原水停止抽取期間，新山水庫供水量充足，對民眾日常用水不致造成影響。

台水公司強調，持續掌握水質檢測結果，同步加強水源巡檢頻率，並配合基隆市環保局追查不明物質來源，並深化跨機關合作，共同確保民眾飲水安全無虞。

台水公司11月27日清晨在基隆河八堵抽水站驚見河面出現油污，雖立即停抽基隆河原水，但受污染水源仍進入自來水供水系統，影響約18萬用戶。歷經多次檢測後，才剛於上周（12/11）恢復八堵抽水，昨天立法院經濟委員會才剛安排八堵抽水站考察行程，包括經濟部常次賴建信，國民黨立委林沛祥、張嘉郡、廖先翔等人出席，今天支流暖暖溪又出現不明白色泡沫。

