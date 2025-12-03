基隆河又現油污 台水：全面停取河水、西勢水庫全量供水

〔記者廖家寧／台北報導〕基隆河河面再次發現油污，台灣自來水公司今(3)日表示，已全面停止取用河水並加強沿線巡查，台水說明，暖暖淨水場目前由西勢水庫全量供水，但台水公司將設法由新山淨水場調度每日支援約1萬噸水量，經評估整體調度支援後，現階段尚可維持約10日供水，暫無影響供水之情形。

台水表示，目前現場仍可見油花殘留，顯示污染尚未完全排除，也針對疑似污染點位進行清理作業，基隆市政府今日進場施作，有助於確保台水取水安全。

廣告 廣告

針對污染溯源及責任認定，仍應由水污染防治主管機關依法辦理。台水公司強調，將持續加強監測與應變，全力確保民眾供水安全與穩定。

【看原文連結】

更多自由時報報導

烏龍？全聯複驗台灣鯛魚排 「恩氟喹啉羧酸」未檢出

不寫台灣改填「這國」 高三生公民考卷竟遭扣分

錄取台大研究所卻遭取消 原來是大學同學搞鬼

「北台灣最大夜市」突宣布提前收攤！ 最後營業時間曝光......

