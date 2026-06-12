基隆河又見白泡泡！碇內吊橋大排不明泡沫流入 八堵站暫停抽水
〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆河今天傍晚又出現大量泡沫，民眾發現在碇內吊橋旁的大排有大量白色泡泡，流入基隆河，市府工務處已通知台灣自來水公司第一區管理處暫停八堵抽水站抽水，改以新山水庫水支應，環保局人員已趕到現場布設攔污索，並採取水樣，目前還在調查泡沫來源。
基隆河去年發生油污污染自來水事件後，基隆河又發生多次油污及不明泡沫污染水源，民眾說很離譜。
今天傍晚有民眾在暖暖區碇內河邊步道散步，發現碇內吊橋旁的大排水溝，竟滿滿是泡沫水，一直流到基隆河中，甚至有的已經漂流到碇內抽水站，認為為很不正常。
市議員陳冠羽和連恩典接到民眾反映，紛紛通知市府包括環保局、消防局等相關單位，工務處也通知自來水公司暫停八堵抽水站抽水。
環保局表示，已經派員趕往現場採取水樣，並在下游設置攔污索；消防局也派員到現場勘查。現場人員說，看起來不像是消防泡沫，比較像是洗衣店或洗車場之類偷排廢水，但相關人員追溯到龍門谷，上游已經停止排污。
民眾指出，自從去年發生油污事件後，污染事件一再發生，根本沒有解決問題，實在太誇張了。
陳冠羽也趕到現場，他指出，今天上午才在市議會審查議案時，要求環保局針對日前油污水事件提出更積極的精進作為，傍晚基隆河就再次出現大量泡沫排放，他認為現行監測與應變機制仍有強化空間。
他要求市府建置即時監測與預警系統，不要只是等民眾通報、污染發生後才開始追查，要在第一時間發現異常、立即攔截處置，降低對基隆河及飲用水安全的影響。
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