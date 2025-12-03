基隆河受污染害民眾喝髒水！2廠商違規遭重罰 受害戶補償方案出爐

記者林意筑／基隆報導

基隆市長謝國樑、自來水公司主管與工務處長共同說明目前的清淤進度。（圖／翻攝畫面）

基隆河八堵抽水站原水造成基隆及新北市汐止逾15萬戶人家，今（3）日環境部指出，聯合稽查小組查獲盛星動力公司（國光客運保修廠）及正方倉儲都違反水污染重罰，目前已報請基隆地檢署偵辦。至於受害戶的補償新方案，謝國樑說明，若民眾受水污染事件影響，提供「4證據」即可補助1000元。

基隆市府工務處長簡翊哲說明，今晚8時起將增派吸泥車進行抽換河水、清理油污。（圖／翻攝畫面）

上個月27日，基隆河八堵抽水站原水遭不明油污污染汙染，造成基隆4區、新北汐止地區共15萬戶用水受影響，今日上午基隆市府與自來水公司前往碇內設前進指揮所，發現基隆河上的污染物呈現油狀、乳白化，尚未完全消散，並開挖水中淤泥追查禍首。

廣告 廣告

環保局說明，經前往「正方倉儲」稽查後，認定逕流廢水並沒有妥善處理，將依水汙染防治法裁處60萬元罰鍰，不過經比對檢驗結果，排除「正方倉儲」為水汙染元凶。另外，盛星動力公司保修廠也涉有重大違規，該廠未設處理設施、未經許可排放廢水，且場內貯油設施未設防溢堤，目前已依水汙法告發並令停工，至於裁處金額市府將於明日公布。

受污染的戶數可申請補助1000元。（圖／翻攝畫面）

至於受害戶的補償新方案也出爐，謝國樑於記者會上宣布，民眾若有因水污染事件而更換家中濾水器濾芯者，請拍攝淨水器環境、更換濾心照、收據及發票正本，每家戶將可補助1000元，以一次為限，更換濾補助申請時間至12月31日。

更多三立新聞網報導

聖石金業涉吸金千人受害！勞斯萊斯、金塊近10億資產全被扣 5幹部交保

聖石金業「88折誘買黃金」期滿後神隱！上千人遭詐騙 女董座等30人被捕

高志綱捲小三風波！疑外遇林倪安 妻子發聲明澄清：不排除提告

高國豪私約二嫂風波再燃！高家爆全武行嗆「弄斷你腿」3兄弟打進法院

