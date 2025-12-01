基隆河受污染⋯民眾漱口被油味嗆到！基隆地檢署介入了：分案偵辦
記者林意筑／基隆報導
基隆河近期受到油污染，使得許多基隆市及新北市汐止區用戶自來水有油味，約有10萬戶受影響。基隆市長謝國樑今（1）日表示，這次自來水汙染事件已達災害程度，將動用災害準備金賠償受害的用戶；基隆市府環保局也將針對自來水公司依法開罰50萬元。對此基隆地檢署認為此汙水案恐涉及水污染防治法或其他法規，已分案進行調查，將釐清事件起因及經過。
上個月27日，基隆河八堵抽水站人員巡查時，發現基隆河面上疑有油污，雖立即停止抽取，但仍有部分基隆地區民眾反映「自來水有刺鼻油味」，甚至漱口也被嗆到，導致新山淨水場供水的基隆超過10萬戶、新北市汐止超過5萬戶受影響。
基隆地檢署指出，針對基隆市自來水於11月27日起充斥油味乙案，因事涉人民用水安全之確保，地檢署透過檢、警、環聯繫平台，於今（12月1日）日與基隆市環保局、基隆市警察局開會就相關案情進行研析，並立即組成專案小組，指派國土暨環保專組之檢察官負責偵查。
基隆地檢署表示，後續將會與相關單位保持密切聯繫，釐清整起事件是否涉及水污染防治法或其他法規，如涉有刑事不法，必將秉持依法、嚴謹、迅速之原則，詳盡查辦，以維公共利益及社會大眾用水之安全。
