基隆河岸無名屍「DNA」比對揭身份謎底 新北警助家屬圓遺願

【記者曾佳俊／新北報導】一名27歲患有精神障礙的楊姓男子，於去(113)年1月初在入住康復之家前夕自行離家，外出後便音訊全無，家屬焦急報案協尋，卻苦等一年多毫無線索。直到新北市警察局於今年9月主動通知家屬採集DNA，比對後揭開令人心碎的真相，原來楊男早在失蹤當月，就被發現於臺北市基五號水門河岸，成為一具無名遺體。

警方指出，家屬在楊姓男子失蹤後於113年3月通報警方協尋，除持續追查線索，並同步將資料登錄失蹤人口系統，隨著時間一天天過去，消息依舊全無。

廣告 廣告

新北市警察局鑑識中心在檢視全國失蹤案件時，發現上述無名遺體與楊男具有地緣關係，因此主動通知家屬進行DNA比對。經與法醫研究所資料庫比對後，終於確認113年初於臺北市河岸發現的無名遺體就是楊男。

雖然結果令人不捨，但警方的主動與科技輔助，讓家屬終於找到長年懸念的親人，也讓案件真相大白。

警方表示，本案DNA鑑定是破解失蹤人口謎團的重要關鍵，透過跨縣市資料比對與主動通知家屬採樣，才能在無名屍體與失蹤人口之間，建立起最後的連結。

新北市警察局表示，失蹤人口案件往往牽動家庭深切的思念與無盡等待，警方除積極協尋外，也透過DNA科技持續協助家屬尋親，該案能順利確認身分，正是警方主動追蹤與家屬配合採樣的成果。

警方也呼籲，若家中有長時間失蹤的親人，民眾可向新北市警察局申請免費DNA採樣。警方將持續以科技為助力，以關懷為核心，為更多家庭帶來重新團聚的可能，讓每一份思念都有機會化為團聚的希望。

DNA比對立功。翻攝畫面

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

真的來了！蔡依林首唱台北大巨蛋揪12萬人狂嗨 跨年場次、搶票時間一次看

王子4月慶生照洩愛！第13張大膽曬「與粿粿定情日」

2025前3季六都房市買氣慘跌28% 建商怕降價賣不動恐爆骨牌效應

