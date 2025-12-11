基隆河恢復取水沒告知市府 謝國樑：中央與水公司應負全責

基隆市八堵抽水站11日上午8時恢復取水，也正式宣告自11月27日起的自來水汙染事件告一段落。（張志康攝）

基隆市11月27日爆發自來水飄散汽油味事件，影響15.2萬戶民眾，台灣自來水公司11日上午8時恢復自基隆河取水。基隆市長謝國樑表示，既然恢復取水不通知市府，表示中央及水公司應負起水質的全責。至於是否感受不被尊重，他認為是他自己內心感受，與市民用水沒有太大關係，市府仍予以尊重。

經濟部、環境部10日開記者會，宣布11日起八堵抽水站試行「白天取水、晚上停抽」，若無問題，13日恢復全天取水。11日上午，八堵抽水站正式恢復取水。台灣自來水公司第一區管理處副處長陳昭賢表示，水公司在經過水質檢測沒有問題後，八堵抽水站及基隆河抽水站自11日上午開始復抽取水。這兩天一區處白天先展開復抽，晚間暫停，若這兩天水質檢測沒有問題，14日才會恢復正常全日取水。陳昭賢說，水公司將會持續做水質檢測，以確保民眾的健康與安全。

陳昭賢說，水公司在碇內大排下游約400公尺處，增設了一處水質監測點，是確保水質的第一道防線。其次則是八堵抽水站前，水公司也設有油膜偵測儀，取水口前也設有兩道攔油索，另外水中還有油膜偵測儀、有機碳監測儀，甚至是生物監測，都為了確保水質安全、民眾用水健康。

基隆市長謝國樑（中）表示，既然中央及水公司恢復取水不願通知市府，則必須負起後續水質及穩定供水的全部責任。（張志康攝）

謝國樑表示，市府10日雖然驚愕中央舉行記者會未通知基隆市政府，認為若水公司恢復取水，不需經過市府同意，市府也初步接受。在此同時，除確立了包括水質、供水的穩定等，都是中央及自來水公司的責任，後續的水質及供水穩定也應由水公司負全部責任。

談到復水未被知會，是否有不被尊重的感覺，謝國樑則是認為，這是他內心的感受，與市民的用水其實沒有太大關係，市府會予以尊重。

