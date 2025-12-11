基隆河恢復取水、撤除指揮所 謝國樑：擬提供吹哨者獎金

基隆市長謝國樑（左）11日下午表示，市府有意研議提供污染事件吹哨者檢舉獎金，希望能藉此杜絕類似事件再度發生。（張志康攝）

基隆河水污染事件自11月27日爆發以來，截至11日上午，台灣自來水公司恢復自基隆河取水，整起事件算是告一段落。基隆市長謝國樑11日下午宣布，撤除設於碇內大排旁的前進指揮所。並透露市府有意研擬提供污染事件吹哨者獎勵，鼓勵民眾檢舉。

謝國樑表示，在這次水污染事件中，非常感謝水公司基層同仁與十河分署的協助。他認為，這次是成功的緊急處理，他除感謝承福宮廟方提供前進指揮所場地外，並也致贈禮品慰勞連日辛苦的工作人員，同時宣布撤除前進指揮所，無黨籍市議員林旻勳也到場關心。

廣告 廣告

謝國樑強調，10日上午的會議中，市府允諾未來將增加河川巡防整治的相關預算，中央也允諾將提供補助。他認為，在這次水污染事件後，市府未來針對水質的檢測與稽查污染規模，勢必會與過去大為不同。他強調，市府也正在研議未來提供污染吹哨者檢舉獎金，以鼓勵民眾共同監督可能發生的污染事件。

至於11月27日基隆河水污染事件的元凶是否能夠抓到，謝國樑表示：「我覺得很有機會。」但他強調，由於目前檢調已經介入此案，因此基於偵查不公開原則，中央與地方所有相關機關都會嚴守這樣的規定，基隆市政府也絕對會嚴格做到，並呼籲民眾多給基隆地檢署一些時間。

林旻勳指出，碇內一帶有部分業者偶有傳出排污的問題，希望市府後續能夠要求環保局主動稽查，避免類似事件再度發生。

謝國樑指出，基隆河不僅是基隆市的主要水源，同時也流經新北市、台北市等區域，廢水或油污等污染，無論有意或無意不該排放的廢水，絕對不能排放到基隆河，他允諾市府將會研擬制定更好的相關法規，杜絕類似情形再度發生。

更多中時新聞網報導

醫療糾紛頻繁 獸醫身心俱疲

鍾瑶乳房手術 實習醫排排站

助理費除罪化 藍掀茶壺風暴