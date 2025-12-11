基隆河恢復取水 謝國樑：強化巡查、研議檢舉獎勵制度 3

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／基隆報導

基隆河水污染事件發生後，基隆市政府第一時間在碇內成立前進指揮所，統籌清淤、採檢、阻隔與復水前的各項處置。基隆市長謝國樑今（11）日前往現場慰勞各單位同仁，宣布指揮所階段性任務已完成並撤除。他表示，市府將持續與檢調合作追查污染源，未來也會加強河川日常巡查，並研議設立檢舉獎勵制度，鼓勵吹哨者提供可靠線索，強化污染防治。

工務處長簡翊哲報告指出，工務處於2日獲報碇內大排疑似遭污染，即於3日成立前進指揮所，隨即展開淤泥與浮油的清除作業，並於5日完成現場處理後移交自來水公司進行水質監測。台灣自來水公司於今日上午8時通知恢復八堵抽水站取水，顯示水質已達安全標準，各項任務已告一段落。

謝國樑表示，相關水質經台水送公正單位檢測後，結果均已合格，市府與水利署、台水公司、環境部、十河分署與市府團隊在短時間內協力處置，使事件獲得妥善處置，讓市民用水無虞。他也感謝所有參與單位全力投入，展現跨機關合作的效率。

針對污染來源仍待釐清一事，謝國樑指出，檢調目前正積極調查，盼外界給予時間與空間，讓檢調能夠完整還原真相。他也說，市府已於10日召集中央與地方相關單位研商水質維護機制，後續將持續強化基隆河水質巡查、提升水源水量保護區監測密度，並研議增設即時偵測設備，以防止類似事件再度發生。

謝國樑最後指出，市府未來將研議檢舉獎勵制度，鼓勵民眾扮演吹哨者角色，讓每一次線索都能成為守護環境的重要力量。市府將持續與各單位合作，建立更完善的河川污染防治網絡，確保市民用水安全與環境品質。

