基隆河採樣結果估明晚出爐 台水：如正常即可恢復取水

針對基隆河污染事件，台水今天(8日)表示，隨著清理工作告一段落，本日將會同第三方公正單位採樣檢測，結果預計最快明天(9日)傍晚揭曉，若確認水質無虞，即可重新恢復自基隆河取水；待正式報告出爐後，台水也會將相關結果告知市府，讓市府放心。

基隆河八堵抽水站附近出現油污，影響基隆市、新北市汐止區逾15萬用戶用水。台水8日指出，檢調等相關單位尚未抓到造成此次污染的元兇，而基隆市政府等單位近期大力清除河道相關污染、淤泥，工作已告一段落。

台水表示，今天將會同第三方公正單位赴基隆河取水採樣、檢驗，預計9日傍晚就可以知道水質檢測結果，若一切順利，確認水質恢復正常、無虞，將恢復自基隆河取水，水源切換只需要幾小時的時間。台水副總經理武經文說：『(原音)這個很快，我們在八堵那邊如果說都開始恢復的話，就水源的轉換，水庫那邊的水量就慢慢的減少，基隆河這邊的水開始就打到我們的新山淨水場，當然打上去之後，經過淨水處理，大概是幾個小時之內開始就會來供水。』

台水表示，待正式報告出爐後，也會將結果告知基隆市政府，讓市府了解、安心。

台水指出，這幾天沒有用戶反映用水異常，若有零星個案，台水獲報後也會立即出動人力到府協助，且因用水戶衝擊沒有擴大，目前仍會維持先前提供的補償方案。(編輯：鍾錦隆)