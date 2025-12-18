基隆河支流見大量泡沫 環保局建議更移取水口確保用水

記者林靜梅指出，「這裡是暖暖溪，基隆河的支流，現在可以看到河面已經布設了一條攔油索，水質看起來也相當乾淨，不過在早上6時30分左右有民眾通報，河面是布滿了泡沫。」

河面全都是泡沫，蔓延好幾十公尺長，猶如大片雪花布滿河面，一早6時30分接到民眾通報的市議員連恩典隨時趕往現場，他說1127油污染事件還沒過多久，竟然還有人敢在短時間內公然排放污染。

國民黨基隆市議員連恩典表示，「事情在風頭上面，那怎麼有人這麼白目？翡翠水庫的水還沒有能夠來之前，那我們這個上游的部分更要加強來取締。」

初步研判，泡沫從雨水排水管出來，連議員說這不是第一次，環保局到場後隨即拉攔油索，研判泡沫從暖暖街匯集的生活污水排出，初步檢測，水質並無油污也無重金屬，但確切污染源還在追查中。

基隆市環保局水質及土壤防治科長許何誠表示，「是不是社區的消防設備壞掉？還是說洗車業？但是我們沿線稽查，目前都沒有發生這個狀況，現在還在查。」

八堵抽水站外，18日下午可見河道上的閘門升起，讓基隆河水排至下游，台水公司表示，得知有污染，立即停止從基隆河取水，改由新山水庫供水，目前檢測水質都在正常範圍。

台水公司第一區管理處副處長陳昭賢指出，「目前供水是安全的，我們抽水站附近的這個水質先做檢驗、採樣的檢驗，那如果符合這個水源水質標準，沒有問題的話，我們才會繼續來抽取基隆河的水源。」

此次污染地點離抽水站更近只有1.3公里，確切污染成分環保局表示還要進一步檢驗，面對污染頻傳，環保局認為時代變遷，基隆河現流經人口密集與工廠區，建請水公司評估更移取水口位置，確保用水安全。