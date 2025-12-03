基隆河染油污害15萬戶喝髒水！市府、台水合作清淤：深夜不停工抽換河水

記者林意筑／基隆報導

基隆市長謝國樑、自來水公司主管與工務處長共同說明目前的清淤進度。（圖／翻攝畫面）

基隆河八堵抽水站原水造成基隆及新北市汐止逾15萬戶人家，今（3）日環境部指出，聯合稽查小組查獲盛星動力公司（國光客運保修廠）不僅未設處理設施、未經許可排放廢水，且場內貯油設施未設防溢堤，已違反水污法，目前已遭勒令停工。對此基隆市長謝國樑、自來水公司主管與工務處稍早共同說明目前的清淤進度。

環境部表示，稽查人員於本月1日查獲水源區內盛星動力公司（國光客運保修廠）涉重大違規，該廠未設處理設施且未經許可排放廢水，違反水污法第14條，且場內貯油設施未設防溢堤，違反同法第33條。由環保局當場依法告發並令相關作業停工，同時也鎖定其他疑似污染源刻正蒐證中。

據了解，目前從基隆河觀察到疑似汙染物呈現油狀、乳化白化外觀，且尚未完全消散。基隆市府今天在碇內設置前進指揮所，啟動汙染清除與跨區聯合應變，並於下午與自來水公司主管、各局處召開記者會，針對「水污染事件」對外說明最新變化，及市民後續申請補助內容。

基隆市府工務處長簡翊哲說明，今晚8時起將增派吸泥車進行抽換河水、清理油污。（圖／翻攝畫面）

基隆市府工務處長簡翊哲說明，目前共清淤13趟車次，完成清淤65立方公尺的土方，大約是總進度的50%，今晚將連夜操作至明日，同時晚間8時起將增派吸泥車，針對河水部分進行抽換、清理油污，讓河道恢復乾淨。

自來水公司總經理李丁來（綠衣者）表示，未來將投入人力進行24小時的巡查，確保未來河水不再受污染。（圖／翻攝畫面）

自來水公司總經理李丁來指出，公司將配合市府清理作業，將前往基隆河投入沙包，把該區段受污染的河水做阻隔，在配合工務處派遣的吸泥車將河水抽換，後續水公司也將派員進行水質檢測，包含污染點的上游、下游，若檢驗數值已達飲用水水質標準後再向市府通報，並投入人力進行24小時的巡查，確保未來河水不再受污染。

