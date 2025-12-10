基隆河水汙染 重罰上游廠商偷排

發生在11月底，基隆河八堵取水口油污染事件，影響所及，包括基隆市以及新北部分行政區的用水，到現在共有18多萬戶受到影響，今天（12/10）經濟部和環境部，聯合公布調查結果，元兇鎖定兩家位在水源保護區的兩家廠商，共開罰160萬元並勒令停工，後續將清查到底有多少家廠商在保護區設立，以及成立聯合稽查小組，每天出動3架次的無人機巡航，控管水質安全。

開水龍頭基隆河取水口油汙染事件，歷經兩週跨部局處的調查，元兇找到了

環境部水保司長 王嶽斌：「主要來源來自102巷的排水，它已經完成清查，那也確認跡證，後續環境經濟平台，在發現還原真實當中。」

聯合調查小組，經過稽查65家次，採樣檢測8家次，查到了上游兩家位在水源保護區的廠商，當初設立時合法申請，但營運作為和申請設立項目不符，其中一家也涉及偷排，因此予以重罰，兩家廠商共開罰160萬元，同時勒令停工

環境部次長 葉俊宏：「基隆市環保局這邊就要去查處，在保護區裡有沒有列管工廠，應該要列管而沒有列管，沒有來申請排放許可。」

亡羊補牢，權責機關先清查在水源保護區設立的廠商，到底有多少家，而這起重大油汙染重大民生用水事件，由一開始發生到現在，影響所及，已經攀升到18萬戶的民生用水戶數，後續作為就要嚴格控管水質

經濟部次長 賴建信：「請上游河川管理機關，每天有三次無人機巡航，透過淨水廠 透過第三方公證，來確定台水公司供給水源是正常的。」

防患未然，經濟部和環境部在完成清淤防污後，也將成立跨局處稽查小組，維護民生用水安全。

