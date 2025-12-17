基隆河水污染事件 台水證實「將誠公司有污染物流至淨水場」

基隆市上（11）月27日發生自來水污染事件，造成18萬用戶用水受到影響，今（17）日立法院經濟委員會赴基隆視察自來水應對措施時，台水首度公開承認「將誠公司確實有一些汙染物流至淨水場」。

基隆上月爆發嚴重自來水污染事件。（圖／資料照片）

自基隆爆發大規模自來水污染事件後，基隆地檢署便積極追查污染元凶，日前前往搜索將誠公司時，發現該公司自台中港收取貨輪廢油後，僅經過簡單油水分離後，再將溶於水的部分偷排至基隆河。地檢署認為公司涉嫌重大，拘提游姓負責人及員工等7人，訊後包括游姓負責人共5人遭聲押獲准。

今日上午，立法院經濟委員會前往基隆視察台水時，台水總工程師王傳政進行簡報時指出，將誠公司自台中港取得船舶廢油後，經油水分離，再將溶於水的部分注入基隆河，更表示，因表面油膜偵測器分析反應沒有那麼快，但「確實有一些汙染物流至淨水場」。讓先前檢警、基隆市政府及水公司對將誠是否確認為元凶，及有無汙染物造成上月油汙染事件，都尚未明確，如今直接證實。

王傳政也說，在水污染事件後，水公司增設了水質監測裝置，包括水中油污偵測等裝置，及精進的應變作為，希望避免未來有類似事件發生。未來水公司也將與市府組成跨機關的聯合稽查，針對基隆河上下游及支流，盤點汙染熱源及水源保護區的土地使用狀況，加強潛在污染源的巡查，降低類似污染事件發生機率。

