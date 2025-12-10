基隆河水質符合標準！台水12/11啟動復抽恢復供水

基隆河上游11月27日發生油污事件，台水公司立即停止取水並切換新山水庫及備援水源供應。近日於基隆河上下游進行多次水質檢測，確認均符合飲用水標準，將於11日上午8時啟動八堵抽水站復抽。

基隆河近日發生油污事件 。（圖／台灣自來水公司提供）

為復抽基隆河，台水公司每日針對原水辦理水質檢測，包含嗅度聞臭、揮發性有機物（VOC）快篩，經多日觀察並未檢出油味與污染物，並邀請第三方公正單位進行複檢，依最新各項採樣與檢驗結果顯示，各取水及淨水設施出水水質均符合「飲用水水源水質標準」與「飲用水水質標準」水質安全無虞。因此於12月11日啟動八堵抽水站復抽，恢復正常供水運作，以維持基隆地區整體供水穩定。

為加強原水監測及供水調配，台水已於八堵抽水站及新山淨水場建置多層次監測設備，包括油膜偵測、TOC分析、水中油污監測、連續熱嗅、生物急毒性（養魚）監測箱，以及濁度、導電度、pH值與藻類等即時監測系統，形成24小時立體警戒網，全面掌握水質變化。同時，於東勢坑溪緊急增設 40HP 抽水機 2 套，每套供水量 10,000 CMD。首套機組已於12月6日下午14:30 啟用，第2套已於12月9日完成併聯運轉，提升備援供水量能並降低西勢水庫取水壓力。

台水公司派水質檢驗車掌握現場水質狀況。（圖／台水公司提供）

台水將主動辦理新山淨水場供水區及汐止地區受影響用戶之「半個月水費減免」，用戶無須申請即可自動扣減。另已成立「馬上辦服務中心」，整合水質、營業及客服資源，在基隆及汐止提供單一窗口服務，協助補償、水質諮詢、水塔清洗說明及減免查詢。

