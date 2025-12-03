基隆河汙染元凶抓到了！排放汙水竟是「國光客運保修廠」

記者莊淇鈞／綜合報導

基隆、汐止自來水遭油汙染，源頭疑似在源遠路溝渠。（圖／記者林俊華攝影）

基隆河八堵抽水站原水造成基隆及新北市汐止逾15萬戶人家，因自來水用水遭油汙染，進而不敢使用自來水，生活大受影響。事件延燒多日並經過各相關單位追查，環境部今天（3日）指出，聯合稽查小組查獲盛星動力公司（國光客運保修廠）涉重大違規。該廠未設處理設施且未經許可排放廢水，且場內貯油設施未設防溢堤，已違反水污法，基隆環保局已依法告發並勒令停工，同時也已鎖定其他疑似污染源刻正蒐證中。

基隆市府今天上午在碇內設前進指揮所，啟動汙染清除與跨區聯合應變。目前從基隆河觀察到疑似汙染物呈現油狀、乳化白化外觀，且尚未完全消散。基隆市長謝國樑及市議會議長童子瑋也先後聯繫環境部長彭啓明，請求專家及稽查協助。

廣告 廣告

環境部表示，與基隆市環保局合作，對八堵取水口高風險區域搜索，稽查人員鍥而不捨於12月1日查獲水源區內盛星動力公司（國光客運保修廠）涉重大違規。該廠未設處理設施且未經許可排放廢水，違反水污法第14條，且場內貯油設施未設防溢堤，違反同法第33條。由環保局當場依法告發並令相關作業停工，同時也鎖定其他疑似污染源刻正蒐證中，後續將啟動環檢警平台偵辦追查污染源，絕不寬貸。

為避免類似事件影響供水，環境部於12月1日緊急召開「強化飲用水原水水質管理」會議，建議台水公司採行相關措施，包括阻絕油污防護機制： 提高例行巡查頻率，取水口常設更新「攔油索」及「吸油棉」雙重防護，維持攔污阻絕於取水口。

環境部指出，還有提升監測設備效能，即刻起要求操作人員每2小時原水嗅辨紀錄，以熱嗅檢測強化人為監控，儘速完成新型「水中油監測儀」佈設測試，重新評估現有油膜監測儀位置以有效預警。台水公司評估調整取水模式，如將原水先送新山水庫再進入淨水場，以緩衝穩定水源水質。

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

「聖石金業」被控詐騙吸金 警阻詐曾被業者「修理」

又是喪屍毒！毒駕男闖紅燈撞死騎士驚悚瞬間曝光

國道車禍肇事駕駛暴走！揮鐵鎚追人砸車襲警 驚悚畫面曝光

冬季光海現！八里行政中心化身聖誕村 幸福光園民眾湧入拍照打卡

