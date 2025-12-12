基隆河汙染兇手抓到了 廢油回收公司負責人、4員工遭羈押禁見

社會中心／陳韋劭報導

暖暖一間從事貨輪廢油回收作業的公司，疑涉違法眝存、處理廢棄物情事。（圖／翻攝畫面）

基隆、汐止日前發生自來水遭不明油汙汙染，影響至少8萬用戶，引發社會關注。檢警經過濾事證，發現基隆暖暖區將誠公司涉案，據了解，該公司收取貨輪廢油後，未經妥善處理造成汙染，游姓負責人及4名員工因違反廢棄物清理法等罪遭檢方聲押。基隆地院審理後裁定5人全部羈押禁見。

檢方指出，基隆市自來水於11月27日發生疑似污染事件，檢警會同環境管理署北區管理中心、基隆市環保局進行追查，發現暖暖區基隆河岸一間從事貨輪廢油回收作業的公司，疑涉有違法眝存、處理廢棄物情事。

據了解，將誠是合法登記的事業廢棄物處理公司，日前在台中港收取貨輪廢油後，疑為節省處理成本，或有員工因不熟悉操作程序，導致廢油未完全分離前，即被排放至排水溝，引發基隆河大規模油污染事件。

檢警10日針對該公司、負責人及員工住家共5處發動搜索，共拘提7人、約談1人到案，檢察官訊問後，認將游姓負責人及員工等共5人涉嫌違反廢棄物清理法第46、48條等，罪犯罪情節重大，且有串證、滅證之虞，11日向法院聲請羈押禁見獲准。另2名被告則分別諭以5萬元、4萬元交保。

