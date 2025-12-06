基隆河汙染影響10萬戶 水質檢驗車進駐前進指揮所
基隆市11月27日爆發自來水汙染事件，迄今已經進入第10天。基隆市政府工務處表示，已經完成碇內大排的清淤工作，台灣自來水公司第一區管理處也表示，行動水質檢驗車6日已經進駐前進指揮所，展開上下游抽查點位的水質檢驗工作。
據了解，11月27日爆發的基隆河汙染事件，影響自來水用戶包括了基隆市仁愛區、安樂區、信義區、七堵區、中山區以及新北市汐止區，總用戶數約10餘萬戶。基隆市政府成立了前進指揮所，統籌調度清理汙染及追查元凶等相關工作。
到目前為止，市府除查獲兩處排汙的業者並開罰外，並沒有發現11月27日油汙汙染的元凶。同時也針對有油汙汙染的碇內大排進行汙泥的清理。基隆市工務處長簡翊哲表示，碇內大排的清理工作到5日晚間已經完成，後續交給水公司進行基隆河的水質檢測。
自來水公司的行動水質檢驗車6日上午進駐暖暖區碇內的前進指揮所，預計於下午展開基隆河各抽查點位水質的檢測。一區處表示，水公司除依照飲用水的10項水源標準規定外，還會增加臭度等相關標準進行水質監測。並經第三方公正單位認證後，若水質正常即可逐步恢復正常抽水。在這段期間，該公司將加強調度新店溪（翡翠水庫系統）及相關水源供應基隆用水，確保用水無虞。
其他人也在看
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫崩跌 濕冷再現
天氣風險公司分析師薛皓天在個人臉書粉絲專頁指出，目前中高層大氣受槽線通過影響，加上底層有乾冷空氣滲入，導致清晨與上午時段氣溫明顯偏涼，北部與東部地區也出現局部零星降雨。明（5）日的天氣型態與今日相似，基隆北海岸、東北角與東半部有短暫降雨機率，氣溫略為回升，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 9
挑戰大陸冷氣團等級！入冬最強冷空氣報到 這天低溫剩10度
挑戰大陸冷氣團等級！入冬最強冷空氣報到 這天低溫剩10度EBC東森新聞 ・ 22 小時前 ・ 3
入冬最強冷空氣要來了！恐達「大陸冷氣團等級」 這天急凍跌至10度
週末天氣好轉，不少地區都有望見到陽光。但氣象粉專「天氣風險」提醒，下週一（8日）清晨將有新一波東北季風南下，雖然降溫影響不大，但下週六（14日）恐有入冬以來最強冷空氣南下，屆時北部、東北部低溫可能下探10度，有機會挑戰大陸冷氣團。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 13
入冬最猛降溫！挑戰「大陸冷氣團等級」 這天最凍剩10度、連4天好冷
入冬後最強冷空氣來襲！天氣風險分析師薛皓天指出，下週末起北方系統增強，中層以上有槽線通過，帶動底層東北季風南下，預估影響時程從下週六至下週二，夜間至清晨時段氣溫低，這波可能是入冬以來最強冷空氣，有機會達到大陸冷氣團等級。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
入冬最強冷空氣襲台！12/15恐降至10度創今年新低
入冬以來最強冷空氣即將襲台！天氣風險分析師薛皓天表示，下週末起北方系統將顯著增強，中層以上槽線通過帶動底層東北季風南下，預估這波冷空氣強度可能達到大陸冷氣團等級，影響時程從下週六延續至下週二，夜間至清晨時段氣溫將明顯偏低。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 3
今年首波大陸冷氣團要來了？下週「這天」挑戰最低溫
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（5日）持續受到東北季風影響，桃園以北、東半部地區及恆春半島雲量較多，偶有零星降雨，主要在基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較持續，為陰雨的天氣，而其他地區為多雲到晴、可見陽光；氣象專家林得恩提醒，週末氣溫回升後，週一（8日）東北季風增強，接著第13日、14日再迎一波冷空氣，提醒「有直接挑戰今年首波大陸冷氣團的潛力」。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
先回暖再驟涼！下週北部轉雨 中旬強冷空氣逼近
（記者許皓庭／綜合報導）受東北季風持續影響，北台灣與東北部今日（5日）仍是濕涼天氣，氣溫多落在20度附近，局部 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
豬農今起拒收事業廚餘 政策緩衝1年無配套損失更大
全面禁廚餘養豬2027年上路，黑豬農認為，1年緩衝期沒意義、損失更大，應該要有離牧配套，而不是要沒有未來的豬農多幫忙收1年的廚餘，今天起將不收廚餘到年底，會從團膳開始。環境部今天說，地方環保局會請乙清業者與清潔隊協助清運，清運費由環境部補助。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 48 分鐘前 ・ 16
塑膠微粒已入侵人體！台大研究：每人每天排出8000顆
塑膠微粒不僅是環境污染問題，這些肉眼看不見的微小顆粒已經進入人體多處器官。一項研究指出，人體糞便中廣泛檢測到聚丙烯、聚乙烯等微塑膠，粒徑通常介於20至800微米，且腸道疾病患者體內含量更高。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 1
耐熱塑膠仍會釋放大量微粒？ 台大研究：僅代表受熱不會變形
台大公衛團隊今（4）日公布塑膠微粒最新研究成果時指出，即使是如HDPE、PP等標榜「耐熱」的塑膠材質，在高溫下仍會釋放大量塑膠微粒。而在塑膠微粒對人體影響研究不足的情況下，暫時難以進行風險評估，但仍建議最好不要使用塑膠容器。公視新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
明東北季風減弱全台升溫！下週再迎兩波冷空氣探10度
明東北季風減弱全台升溫！下週再迎兩波冷空氣探10度EBC東森新聞 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
清晨最低溫11.3度！明起各地氣溫漸回升 下周冷空氣再報到
氣象署表示，今天（5日）持續受東北季風影響，基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭地區為陰雨的天氣，各地早晚低溫普遍為15度～18度，局部空曠地區及近山區平地溫度會再更低一些。明天天氣為何？氣象署指出，明天、週日（6日、7日)東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升，下週一（8日)東北季風增強，下週二（9日)持續受東北季風影響，此波冷空氣較弱，北臺灣天氣稍轉涼。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 1 天前 ・ 4
東北風持續！今北台迎風面有雨 高屏空品亮橘燈
即時中心／林耿郁報導今（5）天持續受東北季風影響，桃園以北、東半部地區及恆春半島雲量較多，偶有零星降雨，主要在基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較持續，為陰雨天氣，其他地區為多雲到晴、可見陽光。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
今東北風減弱明回暖 下週「這天」強冷空氣到！挑戰今年首波大陸冷氣團
天氣風險公司薛皓天指出，今天（12月5日）東北季風強度稍減弱，明天（12月6日）起東北部、東部天氣可望好轉，有陽光露臉機會，週末兩天（12月6、7日）會逐步回升。不過氣象專家林得恩提醒，下週一（12月8日），東北季風再度增強，冷空氣再度南下，有直接挑戰今年首波大陸冷氣團的潛力。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
週末好天氣！東北風趨緩水氣減少 高屏空品仍欠佳
即時中心／林耿郁報導今（6）天東北季風減弱，白天氣溫回升，不過早晚仍較涼，各地低溫普遍為16至18度，局部空曠地區及河谷受輻射冷卻影響，溫度會更低一些，外出請注意保暖，白天北部、宜花地區高溫為22、23度，中南部及台東則可來到25至27度，白天溫暖早晚涼，留意日夜溫差大。民視 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
12月還有颱風？準「洛鞍」將生成 預估路徑曝光
[Newtalk新聞] 上午8時在菲律賓附近海面的「熱帶性低氣壓TD32」生成，對此，氣象署指出，未來預估將會通過菲律賓中南部進入南海，有機會成為為今年第28號颱風「洛鞍」。 氣象署表示，上午8時在菲律賓附近海面的「熱帶性低氣壓TD32」生成，未來可能增強為今年第28號颱風「洛鞍」，將以每小時9公里速度，向西南進行，預測它將通過菲律賓中南部進入南海。 另外，氣象署也提醒，今日持續受東北季風影響，迎風面持續降雨，地早晚低溫普遍為15度至18度，局部空曠地區及近山區會再更低一些，而白天北部及宜花高溫20至22度，中南部及台東則為24至26度，週末東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升。查看原文更多Newtalk新聞報導變天倒數！下週最強冷空氣南下 專家：強度上看冷氣團中級磁暴影響15小時！氣象署：導航、無線電可能會中斷新頭殼 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
把握週末好天氣「高溫上看28度」 下週2波東北季風報到
把握週末好天氣！中央氣象署稱，週末東北季風減弱、各地氣溫回升，多為晴到多雲的好天氣，白天高溫可達28度；下週一起東北季風增強，桃園以北、東半部或恆春半島降雨機會高，下週三天氣再轉好。鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前 ・ 發起對話
東北季風減弱各地回暖 迎風面偶有雨
台北市 / 綜合報導 明（6）日東北季風減弱，但早晚仍稍涼，各地早晚低溫普遍為15至19度，局部空曠地區及河谷受輻射冷卻影響，溫度會再更低一些，白天起氣溫回升，北部及東半部高溫為22至25度，中南部高溫則為26至27度，日夜溫差大，早出晚歸建議增添衣物注意保暖；天氣方面，各地大多為晴到多雲，僅台東及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區、宜花地區有零星降雨。澎湖晴時多雲，20度至22度；金門晴時多雲，15度至22度；馬祖晴時多雲，14度至19度。東北風偏強，桃園、苗栗至雲林、恆春半島及澎湖、馬祖有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，海邊活動請多加留意。 原始連結華視影音 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
入冬最強冷空氣在路上！12/13後北部、東北部恐探10度
變天倒數！天氣風險分析師廖于霆表示，本週末天氣較穩定，下週一（8日）北東將轉為陰天陣雨的天氣型態，下週六以後可能會有入冬以來最強的冷空氣南下，北部、東北部低溫有機會下探10至11度。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
一分鐘報天氣 / 週五 (12/05) 東北季風至週末逐漸減弱，各地氣溫回升，僅早晚偏涼
明天天氣如何？ 週五(05日)另一分裂高壓中心預計會移動到山東沿海，底層持續受東北季風影響，不過中高層槽線持續東移，各地天氣型態與週四大致相同，迎風面北海岸、東北角及東半部仍有短暫陣雨，大台北局部偶有零星飄雨。氣溫方面隨大陸高壓強度逐漸減弱，告地高溫可提升1~2度，整體感受仍偏涼到冷。尤其夜間清晨溫度仍低，另外西半部地區要注意日夜有10度左右溫差。 週末(06-07日)高壓出海減弱，大環境由東北風漸轉偏東風，迎風面北海岸、東北角及東半部維持多雲偶有短暫陣雨天氣，大台北地區逐漸有涼光露臉，轉多雲時晴天氣，其餘各地維持晴到多雲天氣。週日(07日)天氣在進一步轉好，東半部也有陽光露臉機會，降雨也較零星。氣溫方面:週末兩天會逐步回升，北部高溫約23~26度，中南部高溫約25~28度，各地日夜溫差仍明顯，西半部要注意有10度左右溫差，夜晚清晨氣溫低感受較冷，白天時間感受舒適到有暖意。 下週一(08日)另一波東北季風南下，水氣增多，北、東部再次轉陰雨天氣，且氣溫下降，新竹以南可維持晴到多雲天氣。下週二(09日)高壓中心出海減弱，漸轉偏東風環境，迎風面基隆以南至台東維持多雲時陰有短暫陣雨天氣，其餘地區為晴到多雲。下週三(10日)轉高壓迴流偏東風環境並持續至下週五(12日)，期間各地大致為晴到多雲天氣。白天氣溫皆偏暖，由北至南高溫約25~30度，不過西半部持續有輻射冷卻影響，各地日夜溫差仍大。 下週六(13日)東北季風再次增強南下，有微弱鋒面快速空過，中北部、東部轉陰有短暫陣雨天氣，且氣溫會明顯下降，其餘地區為多雲。下週日(14日)有中高層雲系通過，各地為多雲到陰天氣，嘉義以北及東部都有短暫陣雨機會，南部降雨機會較低。本波冷空氣強度較強，不過通過時間快，下週六(13日)各地氣溫會明顯下降，平地低溫約15~17度，空曠處及近山區有10~13度機會。達大陸冷氣團等級機會仍低，不過預報仍有調整空間，請持續追蹤最新天氣資訊。 以上氣象由 天氣風險 / 薛皓天 提供Yahoo奇摩新聞（報氣象） ・ 1 天前 ・ 發起對話