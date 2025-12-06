基隆河汙染影響10萬戶 水質檢驗車進駐前進指揮所

先前查獲有油汙汙染的碇內大排，已於5日晚間完成清淤工作，台灣自來水公司第一區管理處出動行動水質檢驗車，進駐暖暖碇內的前進指揮所，並自6日下午起，展開基隆河各抽查點位的水質檢驗。（張志康攝）

基隆市11月27日爆發自來水汙染事件，迄今已經進入第10天。基隆市政府工務處表示，已經完成碇內大排的清淤工作，台灣自來水公司第一區管理處也表示，行動水質檢驗車6日已經進駐前進指揮所，展開上下游抽查點位的水質檢驗工作。

據了解，11月27日爆發的基隆河汙染事件，影響自來水用戶包括了基隆市仁愛區、安樂區、信義區、七堵區、中山區以及新北市汐止區，總用戶數約10餘萬戶。基隆市政府成立了前進指揮所，統籌調度清理汙染及追查元凶等相關工作。

到目前為止，市府除查獲兩處排汙的業者並開罰外，並沒有發現11月27日油汙汙染的元凶。同時也針對有油汙汙染的碇內大排進行汙泥的清理。基隆市工務處長簡翊哲表示，碇內大排的清理工作到5日晚間已經完成，後續交給水公司進行基隆河的水質檢測。

自來水公司的行動水質檢驗車6日上午進駐暖暖區碇內的前進指揮所，預計於下午展開基隆河各抽查點位水質的檢測。一區處表示，水公司除依照飲用水的10項水源標準規定外，還會增加臭度等相關標準進行水質監測。並經第三方公正單位認證後，若水質正常即可逐步恢復正常抽水。在這段期間，該公司將加強調度新店溪（翡翠水庫系統）及相關水源供應基隆用水，確保用水無虞。

