基隆河汙染明水質採樣 謝國樑籲強化水質監控

基隆市長謝國樑（左2）5日上午赴碇內前進指揮所關心水情，並呼籲中央與地方合作，共同維護基隆河水質監控。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

自11月27日爆發基隆河遭油汙汙染事件已經進入第9日，基隆市長謝國樑5日上午赴前進指揮所關心水情及應變計畫。水公司強調將於6日起開始水質採樣，經第三方公正單位認證後，若水質正常可逐步恢復正常抽水。謝國樑也在會中向水利署官員及水公司正式提出，希望邀請環境部、水利署、水公司以及基隆市環保局，多管齊下共同維護基隆河沿岸的水質巡防及檢測。

謝國樑表示，市府工務處持續針對碇內大排進行油汙清除，台灣自來水公司也表示將於6日進行水質採樣，經第三方公正單位認證後，若水質正常即可逐步恢復正常抽水。這段期間預計將加強調度新店溪（翡翠水庫系統）及相關水源供應基隆用水，確保用水無虞。

台灣自來水公司第一區管理處長張子中表示，目前當務之急仍是希望市府協助找出汙染源，另外請市府繼續排除碇內排水油汙，俾水公司後續再持續進行水質監測與改善。

謝國樑強調，依水利署及水公司估計，西勢水庫供給暖暖地區的供水在目前的情況下，仍有超過十天的供水量，因此供水暫時無虞，請市民朋友放心。會中謝國樑也向水利署官員及水公司正式提出，希望邀請環境部、水利署、水公司以及基隆市環保局，大家共同釐清，用人工、無人機、以及監測儀器，多管齊下共同維護基隆河沿岸的水質巡防及檢測，並希望在幾天內可形成共識。

謝國樑說，1127水汙染事件市府持續與基隆地檢署緊密合作，並報請檢察官指揮辦案。同時，也已請林沛祥委員國會辦公室安排近日立法院經濟委員會可以來基隆考察水情，為基隆用水安全加強把關工作。

