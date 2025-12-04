基隆河汙染查出2業者違法 謝國樑稱非元凶：有懷疑對象報請地檢署

基隆河在11月27日發生自來水遭油汙汙染事件，波及基隆市和新北市汐止地區約超15萬戶用水。事後環境部和基隆市政府追查汙染源，查出2間廠商有汙染基隆河行為，但都非元凶。基隆市長謝國樑表示，已將懷疑對象報請基隆地檢署偵辦，希望早日查到元凶。

基隆市長謝國樑。（圖／中天新聞）

此案發生後，基隆市政府及環境部追查汙染禍首，分別查獲國光客運保修廠盛星動力公司、正方倉儲都有汙染基隆河行為，但都被排除是11月27日汙染水源的元兇。據了解，市府調閱沿河的監視畫面，並未發現重大汙染情事。

廣告 廣告

基隆市議會今（4）日舉行臨時會，各界關注重點都在水汙染事件。謝國樑回應，發生水汙染事件後，地方和中央單位，包括環境部、水利署等各單位合作下，已將相關資訊報請基隆地檢查查，各種可能汙染源和汙染途徑都是追查的方向與參考。

基隆河驚傳油汙汙染水源，台水公司將再調度新山淨水場每天1萬公噸水量維持民生用水供應。（圖／台灣自來水公司提供）

至於先前查獲的盛星動力公司和正方倉儲兩家業者，謝國樑指出，幾乎可確定不是11月27日水汙染的元凶，但的確有汙水水源的事實，市府將會依法開罰。他也呼籲議員們，能給市府多一點時間，處理水汙然的後續追查和補償。

台水公司、基隆市府3日前往疑似污染點位置進行清理作業，確保取水安全。（圖／台灣自來水公司提供）

謝國樑強調，目前已有懷疑對象，現正持續蒐集證據，將報請基隆地檢署偵辦，地方政府會和中央通力配合。

延伸閱讀

基隆河仍飄油花無法用！台水急調1萬噸水支援「可撐10天」

基隆河油污影響破15萬戶 國光客運子公司停工配合調查

找到了！基隆「水油污染源」曝光 疑來自碇內溝渠