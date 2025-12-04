基隆河汙染查出2業者違法 謝國樑稱非元凶：有懷疑對象報請地檢署
基隆河在11月27日發生自來水遭油汙汙染事件，波及基隆市和新北市汐止地區約超15萬戶用水。事後環境部和基隆市政府追查汙染源，查出2間廠商有汙染基隆河行為，但都非元凶。基隆市長謝國樑表示，已將懷疑對象報請基隆地檢署偵辦，希望早日查到元凶。
此案發生後，基隆市政府及環境部追查汙染禍首，分別查獲國光客運保修廠盛星動力公司、正方倉儲都有汙染基隆河行為，但都被排除是11月27日汙染水源的元兇。據了解，市府調閱沿河的監視畫面，並未發現重大汙染情事。
基隆市議會今（4）日舉行臨時會，各界關注重點都在水汙染事件。謝國樑回應，發生水汙染事件後，地方和中央單位，包括環境部、水利署等各單位合作下，已將相關資訊報請基隆地檢查查，各種可能汙染源和汙染途徑都是追查的方向與參考。
至於先前查獲的盛星動力公司和正方倉儲兩家業者，謝國樑指出，幾乎可確定不是11月27日水汙染的元凶，但的確有汙水水源的事實，市府將會依法開罰。他也呼籲議員們，能給市府多一點時間，處理水汙然的後續追查和補償。
謝國樑強調，目前已有懷疑對象，現正持續蒐集證據，將報請基隆地檢署偵辦，地方政府會和中央通力配合。
延伸閱讀
基隆河仍飄油花無法用！台水急調1萬噸水支援「可撐10天」
基隆河油污影響破15萬戶 國光客運子公司停工配合調查
找到了！基隆「水油污染源」曝光 疑來自碇內溝渠
其他人也在看
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫崩跌 濕冷再現
天氣風險公司分析師薛皓天在個人臉書粉絲專頁指出，目前中高層大氣受槽線通過影響，加上底層有乾冷空氣滲入，導致清晨與上午時段氣溫明顯偏涼，北部與東部地區也出現局部零星降雨。明（5）日的天氣型態與今日相似，基隆北海岸、東北角與東半部有短暫降雨機率，氣溫略為回升，...CTWANT ・ 1 小時前 ・ 5
明急凍12度！下週冷空氣再襲 「這區」雨下到一片紅
今（4）日持續受到東北季風影響，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨。氣象專家賈新興指出，今明2天有發展為今年第28號洛鞍颱風的機率，預估路徑以影響菲律賓南部進入南海方向移動。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 3
變天了！全台急凍3天「最冷時間出爐」 雨下最猛地區曝光
變天了！台北今（3）日一早就溼溼冷冷，許多通勤族都穿起了雨衣、撐起雨傘。對此，氣象粉專「進擊の天氣小編」指出，最冷時間落在週三晚上至週四清晨，可能會下雨的地區也曝光了，提醒民眾多加留意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
基隆河汙染源找到了？今成立「前進指揮所」清淤檢測
[Newtalk新聞] 近日基隆河八堵抽水站遭油污污染，影響基隆市、新北市汐止區近15萬戶自來水源，因此基隆市政府與自來水公司昨(2)天晚上查污染源，疑似從暖暖碇內源遠路102巷的溝渠發現汙染源頭，對此，今(3)日基隆市府成立前進指揮所清理汙染物、向上追查水源指揮調度用水。 自來水公司八堵抽水站在11月27日發現油污染，停止抽取基隆河原水，改以新山水庫蓄水供水，暖暖及仁愛區則由西勢水庫供應，但西勢水庫較小，後續只能供應3天內水，在此之前若不能解決油污染事件，仁愛區部分高地約3萬5000戶恐面臨停水問題。 對此，基隆市府昨晚前往疑似污染源地點實勘，並開記者說明最新水情與供水風險。基隆市府指出，污染的源頭疑似是暖暖碇內源遠路102巷的溝渠，台水已於昨晚委託專業廠商清理源遠路102巷溝渠內的疑似污染物，希望能在1天半內完成清除及水質檢測，若檢測合格將盡速恢復取水，以減輕西勢水庫供水壓力。 另外，由於市府已將此事件視為重大災難，因此於今日上午10時中央與市府會組成「跨部會聯合專案小組」，展開溝渠清淤，並往上游找尋污染源頭，針對污染狀況、水源調度、備援系統、緊急送水方案，與專家學者研議相關因應措新頭殼 ・ 1 天前 ・ 7
0度線南下入侵台灣！ 「最冷時刻」降臨下探14度
0度線南下入侵台灣！ 「最冷時刻」降臨下探14度EBC東森新聞 ・ 19 小時前 ・ 3
今晨最低溫下探12.6度！首波大陸冷氣團「這天」報到
生活中心／楊佩怡報導今（4）日受到東北季風影響，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨；氣溫方面，今（4日）晨是此波東北季風之冷空氣影響最顯著的時間點。對此，氣象粉專指出下一波東北季風增強時間為「這1天」，不僅連冷3天，強度還很有可能逼近大陸冷氣團。民視 ・ 6 小時前 ・ 2
冷空氣襲！今晨最低溫12.6℃ 首波大陸冷氣團恐「這時」殺到
氣象署發布陸上強風特報，東北風偏強，今（4）日晨至5日晚上桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、臺東縣(含蘭嶼、綠島)、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 4
氣溫驚人驟降！「這兩天」回溫 下波冷空氣報到時間曝
即時中心／潘柏廷、陳治甬報導中央氣象署預報員趙竑今（4）日上午說明，昨（3）晚至今晨是這一波冷空氣影響最明顯的時候，普遍低溫觀測到15至17度，有些局部地區則出現12至14度低溫，這波冷空氣預估會影響到明（5）日，直到週末（6、7日）才會減弱，各地都會屬於看得到陽光的天氣，但緊接著下週一（8日）又會有一波冷空氣增強，但沒有像這一波來得強，因此低溫降幅並不明顯，只有在北台灣高溫降到21、22度。民視 ・ 4 小時前 ・ 2
基隆河油污再現！台水全面停止取水
[NOWnews今日新聞]基隆河上週才因油汙影響水源無法取水，昨（2）日晚間再發現汙染情形。台灣自來水公司今（3）日表示，已全面停止取用河水並加強沿線巡查，將從新山淨水場調度每日支援約1萬噸水量，經評...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 3
越晚越冷！今12度低溫來襲伴雨勢 冷到週六氣溫才回升
今晨觀測資料顯示，迎風面降水回波增多，北部、東北部及東部開始有局部降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今日「東北季風」增強、北部、東半部有局部短暫雨，中南部多雲時晴；強冷空氣南下，北台愈晚愈冷，應注意氣溫驟降，其他地區氣溫亦降。各地區氣溫為：北部21至13度、中部15...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1
還沒冷完！下週「這天」東北季風再增強 最低恐剩10度
冷空氣全面鎖定北台灣！氣象粉專指出，受到東北季風影響，北部及東半部地區持續濕冷，今（4）日高溫恐難突破20°C，體感宛如進入「冰箱模式」。雖然目前中南部仍有微暖，但專家警告，下週一又有新一波東北季風南下！三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 4
住家「500公尺內每多一家速食店」 幼童鼻炎機率增16%
住家周圍環境與居家清潔習慣對幼童過敏症狀影響甚鉅，最新研究顯示，家中若位於夜市1.5公里範圍內，5歲以下孩童罹患濕疹風險將明顯提高。專家建議，若帶孩子逛完夜市，應立即清潔身體並更換衣物，以降低過敏風險。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
東北季風挾冷空氣狂襲！最低溫跌破12度 「最凍時刻」曝光
今（3）日東北季風有感增強。氣象專家林得恩表示，台灣中部以北及宜花地區氣溫明顯轉涼，且「愈晚愈冷」，預估今晚至明日清晨降溫最明顯，最低溫可降至12度，且明日起，環境水氣減少，濕冷也將轉為乾冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
苗栗山羌"嘴套寶特瓶" 縣府前往救援已倒水溝死亡
中部中心/王俞斐、邱俊超、林韋志 苗栗報導有民眾行經苗栗縣道126線，頭屋、獅潭交界處，發現有一隻山羌，被寶特瓶套住口鼻，苗栗縣府獲報前往救援，不過山羌已經倒臥在水溝死亡多時，縣府研判可能是善心人士想餵食野生動物，卻導致山羌誤食釀成悲劇。苗栗山羌"嘴套寶特瓶" 縣府前往救援已倒臥水溝死亡(圖/民眾提供)成年母山羌，困在排水溝裡，口鼻被寶特瓶套住，幾乎看不到牠的臉，看起來相當無助，目擊民眾雖然想上前幫忙，不過山羌實在跑的太快，根本無法救援，苗栗縣府接獲通報前往現場，不過山羌已經倒臥水溝，疑似緊迫慘死。苗栗縣府研判可能是善心人士將寶特瓶切開當做容器方便餵食野生動物 山羌誤食卡住身亡(圖/民眾提供)山羌被發現的地點，在苗栗縣道126線，頭屋、獅潭交界處，重回現場，草叢和水溝裡，隨處可見被丟棄的寶特瓶和塑膠袋。苗栗縣府研判，可能是善心人士，像這樣將寶特瓶切開當做容器，在裡頭裝水或是食物，方便餵食野生動物，卻導致山羌誤食，口鼻被套住無法掙脫，不幸身亡。苗栗縣府呼籲民眾前往山區不要隨意丟棄垃圾 也別擅自餵食野生動物(圖/民視新聞)苗栗縣府呼籲，民眾前往山區，不要隨意丟棄垃圾，也別擅自餵食野生動物，免得像這回，原本出自一片好意，最後卻奪走一條無辜性命，適得其反。原文出處：苗栗縣道126線山羌悲歌！ 「嘴套寶特瓶」活活卡死 更多民視新聞報導台中移工殺貓剝皮還獵殺石虎 主嫌持槍瞄警、逃竄山區行徑惡劣林口大黃弟重獲幸福 浪犬腳潰爛見骨堅強求生 最新／香港宏福苑大火死亡增至156人 仍有29具待辨認、30人失聯民視影音 ・ 3 小時前 ・ 1
東北季風發威！「先濕後乾」大降溫 明後天清晨下探12度
中央氣象署表示今天（3日）東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸、大臺北及宜蘭地區為有雨天氣，並有局部較大雨勢，桃、竹、苗、花、東及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，中南部平地雲量中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
東北季風增強越晚越冷！北台冷3天低溫剩12度
[Newtalk新聞] 今(3)天東北季風增強，北部、東半部轉濕冷，對此，氣象專家吳德榮指出，今天起強冷空氣南下，北台愈晚愈冷，明後天水氣減少，但持續低溫，清晨可能只有12度，台北觀測站則可降至15度左右，週末短暫回溫後，下週會再有一波冷空氣增強。 吳德榮指出，今日東北季風增強、北部、東半部有局部短暫雨，中南部多雲時晴；強冷空氣南下，北台愈晚愈冷，應注意氣溫驟降，其他地區氣溫亦降，各地區氣溫為北部21降至13度、中部15至26度、南部16至29度、東部15至26度。 根據最新模式模擬顯示，明後天水氣減少，北部多雲、中南部晴朗，東半部偶有局部短暫降雨的機率，清晨苗栗以北平地最低氣溫約可降至12度，台北觀測站則可降至15度左右。與上月最強一波類似，仍屬東北季風等級，未達「大陸冷氣團」標準，但今起三天北台明顯轉冷，明後天清晨其他地區因「輻射冷卻」加成、亦偏冷，應注意保暖。 這波冷空氣預計週末減弱，但6日清晨仍有輻射低溫、白天起氣溫逐日回升；8日將會再有一波東北季風增強，水氣增多、氣溫略降，迎風面北部、東半部有局部短暫降雨的機率，9日季風減弱，水氣漸減、氣溫略升，迎風面降雨範圍縮小、機率降低。新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發起對話
冷空氣最強時段「低溫僅11度」！最快這時回溫 下週東北季風又增強
明（3）日起受東北季風影響，苗栗以北、中半部及山區為陰時多雲有暫陣雨天氣，台中以南維持晴到多雲。各地氣溫皆下降，中北部及東部明顯感受濕冷，中南部溫暖舒適，晚間至週四清晨則為冷空氣最強時段，夜間西半部持續受輻射冷卻影響，局部低溫可達11到13度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
不知用水從基隆河抽上來 議員轟謝國樑「在睡覺嗎」｜#鏡新聞
基隆市自來水出現油味，污染源還沒找出來現在又出現，新的污染點，位在暖暖源遠路，溝渠水面出現不明油污，污染源來自正方倉儲，環保局預計下午裁罰，最高可處300萬元。基隆市府今天（12/3）一早也成立前進指揮所，不過市長謝國樑，週一受訪提到他原本不知道基隆用水來自基隆，引起民代抨擊，市長在睡覺嗎？鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
暖暖、仁愛供水吃緊恐停水3日 謝國樑宣布5措施跨區新北聯合應變
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／基隆報導 基隆市面臨嚴重供水風險，由於基隆河疑似遭受污染，自來水公司已自11月27日起暫停抽取河水，改以西勢水庫單一供應民生用水。不過，市長謝國樑昨（2）日晚間前往碇內現場勘查後表示，若污染未能及時清除，暖暖區與仁愛區南榮新村等高地地區約35000戶民眾，恐在3日後遭遇預防性停水。為降低大型停水風險，水公司將啟動污染清除作業，...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
急凍！東北季風增強「低溫降至12度」 中部高山有望出現降雪
【緯來新聞網】中央氣象署指出，隨著東北季風明顯增強，台灣今日迎來入冬以來首波冷空氣，氣溫驟降，民眾需緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話