基隆河汙染案一周未找出元凶 謝國樑：與中央合作追查

基隆市11月27日發生自來水遭油汙汙染事件，但截至4日上午，市府仍未找出汙染元凶，基隆市長謝國樑表示，市府與中央合作積極查處釐清汙染源，也呼籲議員給市府多一些時間處理汙染事件。

基隆市議會4日舉行臨時會，外界預估自來水汙染事件將成為議會關注焦點。謝國樑表示，水汙染事件發生後，市府積極與中央政府包括環境部、水利署等各單位通力合作，並將相關的資訊報請基隆地檢署查察。各種可能的汙染源及汙染途徑都是追查的方向及參考。

基隆市長謝國樑表示，水汙染事件發生後，市府積極追查元凶，希望議員能夠給市府多一點處理時間。（張志康攝）

謝國樑說，先前查獲的兩家業者，雖然幾乎可以確定不是11月27日水汙染的元凶，但汙染水源是事實，市府也會依法開罰，4日將會針對國光客運保修廠的違規事實，確認開罰金額。他也呼籲議員能夠給市府多一點時間處理水汙染的後續追查及補償。

對於這次水汙染事件，外界也質疑基隆河沿岸有許多工廠及可能的汙染源，未來環保局是否有加強稽查的打算。環保局長馬仲豪表示，環保局對於河川汙染源的稽查向來不遺餘力，也一直進行河川汙染源的巡檢。

馬仲豪強調，在這次汙染案中，感謝環境部的協助，進行基隆河沿岸擴大稽查，一旦發現有明確的汙染事證，環保局一定會開罰。

