基隆河汙染源抓到了！將誠公司涉偷排汙水 老闆加4員工遭聲押

基隆河11月底發生汙染案，共15萬戶受到影響，檢方鎖定將誠公司涉案。（圖／報系資料照）

基隆河11月底發生汙染案，導致基隆市七堵、安樂區和新北市汐止區自來水出現異味，超過15萬戶受到影響，而基隆地檢署展開偵查，鎖定收廢油汙水的將誠公司為了便宜行事，將廢油汙水偷排入淡水河，檢方於10日展開搜索，帶回游姓老闆與4名員工，訊後認定他們有串供滅證之虞，向法院聲請羈押。

11月27日清晨6時許，台水公司在基隆河八堵抽水站進行巡查，在河面發現油汙，居民更察覺民生用水中含濃濃汽油外，紛紛向各地里長反映，基隆和汐止地區有超過15萬戶受到影響。

廣告 廣告

基隆地檢署獲報後展開調查，鎖定位於暖暖的將誠公司涉有重嫌，該公司是核准設立的廢棄物處理公司，卻疑似為了節省清除成本，將台中港收取的廢油汙水裝進油罐車，沒經合法處理就排進基隆河中。

檢方於10日發動搜索，查扣該公司油罐車和儲油槽，並帶回游男等7人，經檢方複訊後，認定游男與其何姓員工等5人涉嫌重大，且有串供滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，2名司機則分別以4 、5萬元交保，而將誠的偷排案是否與此次自來水污染有關則仍待調查釐清。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

她曝酒店男客「手機桌布共通點」10個裡中9個 網驚：每日恐婚

早餐吃饅頭、包子會胖？營養師揭「攝取三原則」 這樣吃才不怕血糖飆升

她懷孕9月卻慘遭生母剖腹奪胎！胎兒被取出後丟進垃圾桶 生父竟是繼父