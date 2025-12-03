基隆河汙染源頭！國光客運保修廠偷排廢水遭勒令停工

環境部表示，事發後針對八堵取水口高風險區域搜索，稽查人員於12月1日查獲水源區內盛星動力公司(國光客運保修廠)涉重大違規。 圖：基隆市政府／提供

[Newtalk新聞] 近日基隆河八堵抽水站附近發生油污事件，引發基隆市民對自來水水質疑慮，對此，環境部表示，在經過各單位協力追查下，1日查獲水源區內盛星動力公司(國光客運保修廠)涉重大違規，該廠未設處理設施且未經許可排放廢水，目前已勒令停工，將鎖定其他疑似污染源刻正蒐證中，後續將啟動環檢警平台偵辦追查污染源。

環境部表示，事發後針對八堵取水口高風險區域搜索，稽查人員於12月1日查獲水源區內盛星動力公司(國光客運保修廠)涉重大違規，該廠未設處理設施且未經許可排放廢水，違反《水污法》第14條，且場內貯油設施未設防溢堤，違反同法第33條，由環保局當場依法告發並令相關作業停工。此外，目前已鎖定其他疑似污染源刻正蒐證中，後續將啟動環檢警平台偵辦追查污染源。

廣告 廣告

另外，為避免類似事件影響供水，環境部12月1日緊急召開「強化飲用水原水水質管理」會議，會上也建議台水公司採行3項精進措施，第一阻絕油污防護機制，提高例行巡查頻率，取水口常設更新「攔油索」及「吸油棉」雙重防護，維持攔污阻絕於取水口。

第二提升監測設備效能，即刻起要求操作人員每2小時原水嗅辨紀錄，以熱嗅檢測強化人為監控。儘速完成新型「水中油監測儀」佈設測試，重新評估現有油膜監測儀位置以有效預警；第三水源取水改善策略：建議台水公司評估調整取水模式，如將原水先送新山水庫再進入淨水場，以緩衝穩定水源水質。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

越晚越冷！東北季風增強北台低溫14度 高山有望降雪

基隆河汙染源找到了？今成立「前進指揮所」清淤檢測