基隆河汙染物找到了！謝國樑喊1.5天清理完畢 3.5萬戶恐「預防性停水」
上（11）月27日基隆河遭汙染，導致基隆多區、新北汐止區超過15萬戶住家用水有濃濃「汽油味」，基隆市長謝國樑昨（2日）晚指出，疑似查獲汙染源頭，已成立前進指揮所，今早將前往追蹤清除狀況，台水也將委託專業廠商處理溝渠汙染物，力求1天半內完成清理並檢測。謝國樑也提醒，暖暖、仁愛區部分高地因停止抽水，3.5萬戶居民可能面臨「預防性停水」，請多加留意。
台水第一區處處長張子中昨受訪時表示，已與市府到基隆市暖暖區源遠路102巷溝渠會勘污染物，基隆市環保局已採樣，台水公司代為清理污染，以確保取水安全無虞。
新山給水廠廠長李政達表示，會勘結果污染物疑為油品，整個溝渠幾乎遍布汙染物，呈現乳化狀態。
張子中指出，暖暖、仁愛區高地區域由西勢水庫供水，先前並未受影響，由於西勢水庫屬在槽水庫，蓄水量僅剩35萬噸，僅剩3天水量可供給民生用水，已透過新山水庫調度水源，不過仍受限於設備僅能支援供水，台水公司會盡最大努力調度水源。
基隆市長謝國樑昨晚在臉書發文指出，因汙染停抽基隆河水，在清除汙染物前，預計3.5萬戶高地住戶可能面臨「預防性停水」，提醒民眾注意。
謝國樑表示，市府已將汙染事件視同重大災情，已啟動5大應變措施：
成立「前進指揮所」
今早上午10時於碇內福安宮前設置，將親自前往追蹤污染清除與水情調度狀況。
中央、新北市共同支援
已向中央請求協助，新北市政府亦派兩位局長加入上游污染追查。
專家投入現場
環境部將派遣專家支援檢測與清理，並建請水利署加入處理。
啟動污染清除
台水委託專業廠商處理溝渠污染物，力求一天半內完成並檢測，若合格即恢復取水。
啟動司法調查
政風處向地檢署告發，目前由檢方指揮偵辦，警察局全力追查污染來源。
謝國樑提醒，若污染短期內無法改善，請受影響居民提前準備儲水，市府與台水也會全力調度，盡可能爭取供水時間，同時也將把問題查清楚，並持續公布最新進度，「全力守護大家的用水安全，請市民放心」。
謝國樑也說明，民眾於11月27日至12月1日因應日常需求所購買包裝水，皆可憑實體或電子發票、收據申請補助，期間使用自來水出現身體不適症狀並就醫，可憑收據、診斷書申請醫療費補助。此外，31日前完成委外清洗水塔費用，可檢具發票、收據辦理減免、補貼。
立委林沛祥呼籲，經濟部、環境部、第十河川局與台水必須組成跨部會聯合專案小組，全面盤點汙染狀況、水源調度、備援系統、緊急送水方案，並提出明確的短期與中長期因應措施。
他也說，這不僅是基隆的危機，「也是中央責任所在」，市民更關注的是資訊透明、快速反應與整合能力，而不是互相切割責任。
