基隆河汙染疑慮未除 台水證實：今早又發現「不明物質」

台水公司今（8）日表示，今天上午9時，福安宮前進指揮所人員碇內抽水站旁支流發現疑似不明物質流入基隆河，已依標準作業程序即時啟動應變措施；目前基隆地區供水水源係以水庫及北水支援為主，尚未取用基隆河水。

台水公司表示，由於基隆河流域仍發現疑似不用物質流入基隆河，因此目前基隆地區供水仍以新山水庫，以及向台北市自來水事業處購入翡翠水庫水源支援為主，未取用基隆河水。目前供水系統運作正常，依台水公司最新各項採樣與檢驗結果，各取水及淨水設施設施出水水質均符合「飲用水水源水質標準」與「飲用水水質標準」，民眾請安心使用。

台水公司說明，仍持續在基隆河沿岸多處採樣點進行連續水質監測，結果顯示61項揮發性有機物（VOC）全數未檢出（ND）。

不過，今天上午9時，福安宮前進指揮所人員於碇內抽水站旁支流發現疑似不明物質流入基隆河情形，立即依標準作業程序即時啟動應變措施。

台水公司表示，已在第一時間通報基隆市環保局派員處理，並同步通報檢調及警察機關協助查明污染來源，另啟動水污染緊急應變與監測作業，加強上下游水質採樣檢測。

台水公司呼籲，公共水體安全需仰賴各權責單位通力合作，將持續配合環保主管機關與檢警單位進行巡查與溯源追查，依法究責，避免類似事件發生，確實守護河川環境與全民飲水安全。

11月27日八堵抽水站遭受油污污染事件，影響新山淨水場原水供應；台水公司已在第一時間停止抽取基隆河原水，也啟動多項緊急應變措施。包括全面停止取用基隆河水，改從西勢水庫供水，並加強沿線巡查。

