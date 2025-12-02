基隆河汙染 暖暖發現白色乳狀液體

基隆市不少民眾自11月27日起陸續發現家中自來水飄出汽油味，環保局長馬仲豪（見圖）2日表示，事發後連續幾天均採樣送驗，目前檢測報告尚未出爐，正透過監視畫面鎖定可疑車輛持續追查。（徐佑昇攝）

基隆市爆發自來水遭油汙汙染，市長謝國樑2日指出，台灣自來水公司在源遠路102巷、碇內抽水站旁的基隆河支流發現疑似汙染情形，河面有白色乳化狀液體，由於暖暖淨水場在事件爆發後已停止取水送至西勢水庫，若汙染源未解決，暖暖地區及部分仁愛區高地用戶約3.5萬戶將在3天後沒有水可用。

台水八堵抽水站人員上月27日發現基隆河疑有油汙，立即停止抽取原水並通報環保局，不過，陸續有基隆、新北市汐止等住戶受影響，自來水飄散汽油味。

環保局長馬仲豪昨表示，環保局自事發後連續幾天都有採樣，已將採樣送至SGS等級實驗室，會用高規格和嚴謹態度檢驗，待檢測結果出爐再向市民報告，環保局透過市警局協助調閱監視器鎖定可疑車輛，並持續追查沿岸可能排放汙染物工廠。

謝國樑指出，基隆河支流發現疑似汙染，今將在碇內福安宮成立前進指揮所全力找出汙染源。

基市工務處長簡翊哲指出，水汙染事件受災範圍為新山給水場所供應區域，經台水及經濟部核定後確認，共計受影響戶數7萬1175戶，基隆受災地區分布於中正、暖暖以外5個行政區，其中安樂及七堵受影響最大。

謝國樑昨就災害預備金補助申請作業與受災範圍細節說明，市府全面動員協助民眾度過生活不便時期，他說，民眾於11月27日至12月1日因應日常需求所購買包裝水，皆可憑實體或電子發票、收據，依實際支出金額申請補助，期間使用自來水出現身體不適並就醫，可檢附收據及診斷書提出申請醫療費補助，12月31日前完成委外清洗水塔費用，可檢具發票與收據辦理減免、補貼。