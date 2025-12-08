基隆河汙追染源仍無進展 議員要求環保局長下台

地方中心／綜合報導

基隆河遭到汙染11天了，至今還沒找到汙染源，基隆市議員鄭文婷在議會提出臨時動議，要求基隆環保局長〝馬仲豪〞下台，不過，基隆市長謝國樑，卻為馬仲豪緩頰，認為目前為止，環保局做得相當不錯，鄭文婷痛批，環保局只找到兩家跟污染無關的廠商，疏於督導，要求馬仲豪下台。

基隆市議員（民）鄭文婷：「環保局疏於督導因此我在這邊，要求環保局長必須要下台。」基隆河被汙染11天了，到現在還沒找到汙染元凶，基隆市議員鄭文婷，提出臨時動議，要求環保局長馬仲豪下台。基隆市議員（民）鄭文婷：「你找到了一個，跟這一次水污染無關的兩個廠商，但這不就是你平日應該要去督導的業務嗎，要求你下台也不過分啊，你不願意下台，不能道歉嗎？」

基隆河汙追染源仍無進展 議員質詢時要求環保局長下台

基隆市議員鄭文婷要求環保局長馬仲豪下台（圖／民視新聞）

鄭文婷不滿基隆河被汙染，影響基隆、汐止15萬戶居民，環保局當然有責任，不過，基隆市長謝國樑，卻為環保局緩頰。基隆市長謝國樑：「我本身也認為，他在這一次的處理過程中，其實處理得算是不錯。」基隆市環保局長馬仲豪：「敬告鄭文婷議員，這個當然我還是尊重您，因為您是議員，所以我尊重您的發言權，叫我下台也好，或者是離開議場也好，也不是第一次，但我希望能夠還是理性一點，這個不要有過多的情緒。」

基隆河遭汙染已１１天，至今尚未找到汙染元凶（圖／民視新聞）

基隆市議員（民）鄭文婷：「因為我們提出要求他要下台，他才能夠說我們那時候，做的什麼事什麼事，而今天環保局長竟然回過來說，那自來水公司為什麼沒有停止供水，那我就要問，你到底找到污染源了沒，不要急著把鍋往別人身上甩，個人的鍋個人揹。」馬仲豪希望議員理性討論，但對鄭文婷來說，質疑環保局11天來，只查出兩家跟污染無關的廠商，認為馬仲豪難辭其咎。

