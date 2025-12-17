基隆河污染事件真相出爐 台水證實「將誠公司溶解性油污」流入淨水場

台灣自來水公司總工程師王傳政於簡報時表示，這次基隆河油污事件是溶解性油污造成。（圖／基隆市政府提供）

基隆河11月底發生汙染案，導致基隆市七堵、安樂區和新北市汐止區自來水出現異味，超過15萬戶受到影響。台灣自來水公司總工程師王傳政今天（17日）表示，將誠公司把廢油經油水分離後，將溶於水的部分注入河川，導致污染物進入淨水場，台水公司第一時間啟動應變機制，配合相關單位完成環境復原作業，目前正常供水。

立法院經濟委員會今天赴基隆實地考察取、供水設施，基隆市長謝國樑與經委會代理召委張嘉郡、立法委員林沛祥、廖先翔，並由經濟部常務次長賴建信、國營事業司專門委員邱萬金、台灣自來水公司董事長李嘉榮、水利署副署長黃宏莆等中央官員陪同，前往基隆河八堵抽水站取水口視察，了解基隆地區取供水系統現況與安全機制，針對後續精進作為進行現地討論。

王傳政於簡報時表示，這次基隆河油污事件，很遺憾是溶解性油污，大家可以從新聞報導內容得知，將誠公司從台中港取得廢油，經油水分離後，再把溶於水的部分注入河川，因屬溶解性油污，表面油膜監測儀沒有在第一時間反應，導致部分污染物進入淨水場。

針對基隆河油污事件，台灣自來水公司第一時間啟動應變機制，配合相關單位完成環境復原作業，並於 12月11日恢復取用基隆河原水，經新山淨水場淨化處理後，已正常供水。

台水持續執行每日自主管理水質檢測，並配合相關單位於復抽當日進行多點採樣。經環境部國家環境研究院12月15日檢測分析結果，240項次揮發性有機物（VOC）及重金屬分析，皆符合飲用水水質標準及飲用水水源水質標準，水質安全無虞，請民眾安心使用。

另外，台水將持續加強取水口防護措施，包括在取水口常設「吸油棉」及「攔油索」攔污防護，同時持續嗅測及多元監測設備，以提升即時水質監測的效能，隨時掌握原水水質變化，確保供水品質與用水安全。

