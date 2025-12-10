基隆河污染元凶將水落石出？ 環境部：已鎖定特定業者待搜查

「水質行動檢驗車」進駐疑似基隆河汚染源現場。台水公司提供



環境部水保司長王嶽斌今（10）日透露，在本次基隆河自來水取水口污染事件中，基隆市環保局所查獲的盛星動力、運達航運等2家公司都不是「元凶」，環檢警平台也已在附近掌握一家元凶，環保機關蒐證已結束，其他待檢查官進一步搜索調查中。

王嶽斌並進一步透露，在基隆市暖暖區源遠路102巷溝渠排水已完成清查，也已確定跡證，待環檢警3方還原真實過程，相信不日就會有新進度。目前初判應是一次性的偷排行為，不是持續性排放。

經濟部、環境部、台水公司，今天在經濟部共同召開「基隆水質及因應措施說明記者會」。除了台水公司董事長李嘉榮表示，經過2周的排查及檢驗，還有第3方公證單位檢測後，確定基隆河水已符合「飲用水水源水質標準」與「飲用水水質標準」，將於明天上午8時起恢復抽取基隆河水之外，環境部也進一步透露本次污染事件的可疑元凶。

廣告 廣告

環境部次長葉俊宏指出，雖然基隆市環保局已在水源保護區查獲2家非法工廠，但每種油品都有其特性，第一時間採樣的污染源與這2家工廠排放的不同，才會判定另外有污染元凶，這必須另外蒐證，從其他事證搜查。

環境部表示，基隆河上游水源保護區內已查獲的非法工廠，分別是12月1日稽查發現國光客運旗下的盛星動力，發現車輛保修用水量854噸已超過每日10噸上限，貯油桶容量達1噸，超過200公升門檻，現場未設置防溢堤，有外溢風險，遭裁處罰鍰100萬並勒令停工。

12月3日稽查又發現方正倉儲的運達航運公司，原本只申請倉儲使用，卻在現場進行彩繪貨櫃作業，清洗油漆桶廢水也直接排放到溝渠，也遭裁處罰鍰60萬元。

至於真凶究竟是誰？相關人士表示，可疑凶手為廢油清除機構，依法不可能設在水源保護區，但可能藉地利之便，推估是服務於基隆船舶的業者，已經掌握相關事證，相信在檢調偵辦下很快能真相大白。

王嶽斌在記者會中坦言，本次事件因第一時間沒有發現污染源，以致後續真相追查比較辛苦，花更多時間蒐集更多證據才能掌握污染源，問題才拖這麼久。為此，環境部已督導基隆市環保局進行水保區稽查工作；新北市環保局也同步啟動上游瑞芳、四腳亭巡查，截至昨天（12/9）已積稽查65件次。並發現2家違規。

王嶽斌表示，基隆河上游為水源保護區，土地使用有其容許項目及限制，業者既然申請倉儲，使用就應以倉儲為主，相關檢修、保養、油漆彩繪，都是污染性工廠，已違反土地分區使用。正本清源之道，就是地方政府平時有聯合跨局處稽查小組，從土地使用管制、水源保護、禁止污染源等方向定期巡查與稽查。

更多太報報導

基隆河水複檢OK！ 台水：明起恢復正常抽水

綠委提案國安基金擴增至1兆元 操盤手「點頭」但藍委「有異見」

基隆河油污事件 台水：受災戶減免水費半個月 開設「馬上辦中心」