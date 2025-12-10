基隆河污染元凶將現形？ 環境部：已掌握可疑廠商

針對基隆河污染事件，環境部今天(10日)指出，經過稽查後發現盛星動力、運達航運2家業者違規排放廢水並依法開罰，但2家業者並非此次基隆河污染元凶，目前環檢警平台已經掌握可疑廠家，正持續蒐證偵辦當中。相關人士透露，可疑廠家為廢油、回收清除機構，基於地利之便，服務基隆船舶業者。

經濟部、環境部、台水公司10日召開記者會，說明基隆河污染事件處理進度。環境部水保司長王嶽斌表示，督導協作基隆市環保局、新北市環保局，與台水合作連日追查污染源，鎖定污染源是基隆市暖暖區源遠路102巷溝渠、源遠路124號周邊區域，並經稽查發現盛星動力、運達航運2業者違法排放廢水，分別開罰新台幣100萬及60萬元。

環境部次長葉俊宏說明，經過油污特性比對，這兩家業者都不是造成此次污染的元凶，不過，目前已有掌握可疑廠家，由環檢警平台擴大蒐證及偵辦。他說：『(原音)每一種油都有它的特性，所以第一時間採樣分析，它的油的特性跟這兩家出來的不一樣，所以我們覺得另外有其他的污染來源，所以才會鎖定一樣在這邊的另外的廠商，但是這個必須要去做蒐證，因為我剛提到的，一次性污染過了以後你就無法再採到，所以那個必須要從其他相關的事證這邊去搜查，才有辦法來發現。』

相關人士表示，可疑廠家為廢油、回收清除機構，考量當地的地利之便，可能是服務基隆船舶的業者，相信在檢調偵辦下，真相很快就可以水落石出。

王嶽斌也提到，除了追查元凶外，定期檢視水質水量保護區土地使用是否合規、定期巡檢潛在污染源，排除水源區出現可能排放污水的工廠，才是正本清源之道，因此，環境部將督導協助基隆市政府成立跨局處聯合稽查小組，定期清查、巡檢，同時也支持基隆市環保局「稽查水質檢測計畫」，確保稽查檢測量能充足，落實管制措施。

面對媒體追問，目前已知至少3家廠商在基隆河違規排放廢污水，是否已非個案，而是長期污染，葉俊宏回應，需持續蒐證，但目前看來仍屬單一個案。