基隆河污染元凶找到了！環境部：疑是船舶廢油收取清運業者

【記者許麗珍／台北報導】基隆河油污染事件延燒多日，環境部今表示已找到污染元凶，疑跟基隆河船舶收取清運廢油業者相關，今天下午將發文通知基隆市政府針對水源保護區清查業者非法排放展開聯合稽查。另為確保水質，台水公司明早進行第一次白日復抽作業,２天後再做全日復抽。

基隆河八堵抽水站11月27日遭油汙汙染，造成基隆市、新北市汐止區近15萬戶自來水源遭污染。環境部12月3日表示查獲水源區內盛星動力公司（國光客運保修廠）涉未經許可排放廢水，已當場告發並令停工，另外仍有疑似污染源，環檢警正蒐證追查。

經濟部、環境部今共同召開「基隆水質及因應措施說明記者會」，由經濟部長賴建信、環境部次長葉俊宏、環境部水保司長王嶽斌、台水公司董事長李嘉榮、水利署副署長黃宏莆對外說明。

針對污染源部分，環境部表示已找到污染元凶並正追查中。王嶽斌表示，基隆河有船舶，目前查出污染源跟廢油有關，也就是收運清除船舶廢油的不法業者相關。

環境部次長葉俊宏表示，污染熱區均已清查完畢，為確保未來水質，接下來全面清查水源保護區工廠，有的工廠當初登記設立時是合法，但有可能之後從事非法污染行為，也有可能非法業者一開始就沒有登記，這部分將交由地方政府基隆市政府成立聯合稽查小組，一旦查獲業者從事非法污染行為，將拆除工廠並撤照。

王嶽斌表示，今天下午將發文通知基隆市政府針對水源保護區清查業者非法排放展開聯合稽查。

因應11月27日基隆河上游疑似油污事件，台水公司第一時間啟動緊急應變，立即停止取水並切換新山水庫及備援水源供應，同步完成設備清洗、管網排水及加密監測作業，此次事件台水同為受害者，事發後全力動員緊急應變作為及協助用戶排水及清洗水塔，以確保民生用水安全。

為復抽基隆河， 台水公司董事長李嘉榮表示，台水公司每日針對原水辦理水質檢測，包含嗅度聞臭、揮發性有機物（VOC）快篩，經多日觀察並未檢出油味與污染物，並邀請第三方公正單位進行複檢，依最新各項採樣與檢驗結果顯示，各取水及淨水設施出水水質均符合「飲用水水源水質標準」與「飲用水水質標準」水質安全無虞。

李嘉榮表示，明天12月11日起，啟動八堵抽水站復抽，明天是白天復抽，復抽2天水質沒問題後, 接下來做全天式復恢，也就是日夜復抽作業，以恢正常供水運作，維持基隆地區整體供水穩定。

