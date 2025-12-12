基隆河污染元凶抓到了？檢揪出偷排業者將誠公司 負責人複訊至深夜聲押禁見

台水公司一區處主動訪查民眾住宅，以冷嗅方式測試是否有殘留油污味道。台水公司提供



基隆河油污事件11月間導致基隆、新北汐止逾15萬戶自來水受影響，主管機關先前查獲2家公司雖均違反水污染防治法但並非「元凶」，近日案情出現重大突破，基隆地檢10日搜索收取廢油污水的「將誠公司」並帶回游姓負責人等員工，昨（11日）複訊至深夜11時許，認定將誠偷排廢油污水犯罪嫌疑重大，且游男與何姓等4名員工有串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，至於是否為油污事件元凶，仍待釐清。

基隆河八堵抽水站11月27日出現不明油污，導致基隆及新北汐止逾15萬戶自來水受影響，市府與環境部連日追查污染源，本月3日確認先前查獲的正方倉儲與國光客運保修廠盛星動力公司，雖均違反水污染防治法，但並非本次油污事件的「元凶」，基隆市政府分別裁罰60萬、100萬元，並向基隆地檢署告發。

檢方連日追查基隆河油污源發現，位於暖暖區收取廢油污水的「將誠公司」涉嫌偷排情節重大，該公司依規定在收取廢油污水後，須將廢油污水運至桃園觀音區台清公司進行廢油污水回收再利用，並支付相當清除處理費，將誠疑似為節省清除成本，竟將收取的廢油污水儲放在油罐車上，偷偷排進源遠路102巷大排水溝，流入基隆河。

基隆地檢署檢察官10日指揮基隆市警局刑警大隊科技偵查隊、刑大偵三隊、三分局等單位搜索將誠公司，帶回游姓負責人、王姓司機等7人，並查扣公司內油罐車等車輛，採樣比對油罐車內廢油污水化學成分，與此次環境部採集的水污染樣本是否相符。

經過10、11日連兩日複訊至深夜，檢方11日晚間11時30分認定，將誠公司偷排廢油污水犯嫌重大，游男等7人均涉犯廢棄物清理法、公共危險等罪嫌，其中游男與何姓等4名員工等5人有串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，其餘王姓2名員工分別諭知4、5萬元交保，但將誠公司偷排廢油污水是否即是此次基隆河油污事件元凶，仍待進一步釐清

