基隆河污染影響新北汐止供水 侯友宜：與謝國樑並肩作戰

針對基隆河油污事件影響新北汐止地區民生用水，新北市長侯友宜表示，與基隆市長謝國樑並肩作戰，共同解決用水問題。(記者賴筱桐攝)

〔記者賴筱桐／新北報導〕基隆河八堵抽水站遭油污污染，影響基隆和新北汐止地區用水，新北市長侯友宜責成汐止區公所受理民眾陳情案；台灣自來水公司針對汐止地區12所學校進行水質監測，目前無異常。侯友宜說，基隆市長謝國樑認真負責，2市並肩作戰，共同解決用水問題。

侯友宜今天在市政會議指出，基隆河發生污染案後第一時間，新北市府與基隆市政府保持密切聯繫，了解基隆和汐止地區的供水狀況；他受訪表示，基隆市長謝國樑非常認真負責，與新北市積極合作，兩市並肩作戰。

侯友宜提及，環保局加強監控瑞芳上游水質，水利局也加入行列，目前比較擔心基隆新山水庫的儲水量不足，或是嚴重污染影響用水，他已和新北立委廖先翔、基隆立委林沛祥保持密切聯繫，也要求台水、經濟部、環境部共同參與，盡快解決用水問題。

民政局長林耀長說，汐止公所開放申請受理油污染相關陳情案件，公所1樓櫃台會標示清楚協助收件。

環保局長程大維表示，第一時間收到訊息得知基隆河八堵到碇內河段發現油污，影響民生用水，當下進行汐止地區供水端的水質檢測，結果符合水質標準；今天早上10點基隆市府在碇內成立前進指揮所，新北市環保局派員參加，已積極追查瑞芳轄區沿線污染源，目前一切正常。

水利局長宋德仁說明，汐止用水目前有2大系統，分別是台灣自來水公司和台北市自來水事業處，汐止總計有9萬5000戶，其中7萬戶供水沒問題，目前基隆新山水庫還有1個月存量，如果不夠的話，台北自來水事業處有提供管線支援用水，最嚴重的情況若1個月以後都沒有下雨，導致新山水庫沒水，汐止區其餘2萬多戶會利用臨時供水站調配水源，但是此事發生機率很低。

教育局長張明文表示，自來水公司已到汐止區12校進行水質檢測，目前都正常。

