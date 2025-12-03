基隆河污染恐致停水？ 台水：加強調度可支撐10日

基隆河遭油污污染，基隆市府、台水2日晚間發現疑似污染源，市府表示若不能在3天內解決，暖暖區及仁愛區高地3.5萬戶恐將停水。台水今天(3日)指出，目前污染尚未完全排除，不過，經內部盤點，可從新山淨水場調度每日支援約1萬噸水量，評估仍可維持10日供水，暫時沒有停水之虞。

基隆河原水日前出現油污污染，影響基隆市、新北市汐止區逾15萬用戶。基隆市府2日晚間召開記者會，表示經與台水共同會勘，已在碇內發現可能的汙染源。市府也提到若不能在3天內清除污染、重新取川流水，暖暖區、仁愛區高地3.5萬戶將面臨停水。

台水3日表示已全面停止取用河水，並加強沿線巡查，截至目前，現場仍可見油花殘留，顯示污染尚未完全排除。

台水說明，暖暖淨水場目前由西勢水庫全量供水，不過，台水將設法由新山淨水場調度每日支援約1萬噸水量，現階段可維持約10日供水。台水副總經理武經文說：『(原音)時間不會只有3天，可以再往後再多撐一些時間，因為它有一些水量可以從新山這邊來支援，西勢這邊的水就可以少出，所以說時間會再延長一些。我們是希望說盡量在今天，疑似污染源的部分，如果清除之後，看後續還有沒有其他的污染。如果能夠盡快把這些污染源確定能夠來清除，沒有這些污染的話，我們就可以盡快地從河川來取水。』

台水表示，污染物為何尚待化驗，基隆市政府於今天成立前進指揮所，將針對疑似污染點展開清理，有助於確保取水安全；至於污染溯源及責任認定，仍應由水污染防治主管機關依法辦理。

台水也強調，後續會持續加強監測與應變，全力確保供水安全與穩定。(編輯：陳士廉)

